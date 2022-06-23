乔 晗 黄朝椿

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视发展数字经济，将其上升为国家战略。近年来，我国网络购物、移动支付、共享经济等数字经济新业态新模式蓬勃发展，走在了世界前列。数据要素是数字经济深入发展的核心引擎。随着信息技术和人类生产生活交汇融合，互联网快速普及，全球数据呈现爆发增长、海量集聚的特点，蕴藏着巨大的经济社会价值。习近平总书记指出：“要构建以数据为关键要素的数字经济”“做大做强数字经济，拓展经济发展新空间”。这为我们发挥好数据这一新型生产要素的作用、推动数字经济健康发展指明了方向。

数据成为新型生产要素。生产力发展是人类社会发展的决定力量。每一次社会经济形态变革，都伴随新的生产要素出现，并带动社会生产力跃升。在农业社会，土地和劳动是基本生产要素。进入工业社会，资本、管理、技术、知识等成为主要生产要素，极大推动了人类社会发展进步。进入信息社会，数据成为新型生产要素，对生产、流通、分配、消费活动和经济运行机制、社会生活方式、国家治理模式等产生重要影响。党的十九届四中全会《决定》增列“数据”作为生产要素，反映了随着经济活动数字化转型加快，数据对提高生产效率的作用日益凸显。在数据要素的推动下，我国数字经济规模已经连续多年位居世界第二，成为引领全球数字经济创新的重要策源地。2020年，我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值的比重达到7.8%。在新冠肺炎疫情防控中，数字经济在支持抗击疫情、复工复产、保障居民生活等方面发挥了重要作用。

数据带来新的发展动能。数据作为新型生产要素，对生产方式变革具有重大影响。比如，以数据为关键要素推进数字产业化和产业数字化，推动数字技术与实体经济深度融合，能够为经济社会健康发展提供持续动力；充分利用海量数据要素，大力发展数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业等，能够为经济发展培育新的增长点；将数据要素与其他生产要素有机结合，能够提升其他生产要素的匹配效率、激发其他生产要素的创新活力，进而提高生产质量和效益，推动国民经济质量和水平实现整体跃升；等等。我们要适应新形势、抓住新机遇，切实用好数据要素，发掘数据资源支撑创新的潜力，协同推进技术、模式、业态和制度创新。

数据蕴含新的竞争优势。当今时代，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。世界主要国家都高度重视发展数字经济，竞相制定发展战略、出台鼓励政策，采取各种举措打造新优势。我国是人口大国和世界第二大经济体，互联网用户规模庞大，拥有海量数据资源和丰富应用场景优势。充分利用这些优势，发掘和释放数据要素价值、激活数据要素潜能，促进数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济，有利于抓住先机、抢占未来发展制高点，构筑国家竞争新优势。

构建以数据为关键要素的数字经济，必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，把党中央决策部署全面贯彻落实到经济社会发展实践中去。为此，需要大力推进数据资源化、要素化、市场化发展，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，确保数据资源优化配置到生产实践中。一是强化高质量数据要素供给。支持市场主体依法合规开展数据采集，提升数据资源处理能力，培育壮大数据服务产业。推动数据资源标准体系建设，加快推动各领域通信协议兼容统一，打破技术和协议壁垒，努力实现互通互操作。推动基础公共数据安全有序开放，提升公共数据开放水平，释放数据红利。二是加快数据要素市场化流通。加快构建数据要素市场规则，培育市场主体、完善治理体系，促进数据要素市场流通。探索数据资产定价机制，推动形成数据资产目录，逐步完善数据定价体系。规范数据交易管理，培育发展数据交易平台，提升数据交易效率。加强数据安全监管，营造安全有序的市场环境。三是创新数据要素开发利用机制。适应不同类型数据特点，以实际应用需求为导向，探索建立多样化的数据开发利用机制。鼓励市场力量挖掘商业数据价值，推动数据价值产品化、服务化，大力发展专业化、个性化数据服务，促进数据、技术、场景深度融合，满足各领域数据需求。通过数据开放、特许开发、授权应用等方式，推进政务数据、公共数据依法、有序、规范加工利用。结合新型智慧城市建设，加快城市数据融合及产业生态培育，提升城市数据运营和开发利用水平。

（作者单位：中国科学院大学经济与管理学院）

《 人民日报 》（ 2022年06月23日 10 版）

(责编：申佳平、陈键)