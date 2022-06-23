陶好飞

力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，是我国向世界作出的庄严承诺，也是一场广泛而深刻的经济社会变革。“十四五”规划和2035年远景目标纲要对实现碳达峰碳中和作出重要部署。以互联网、大数据、云计算等为代表的数字技术的发展和应用，为推动实现碳达峰碳中和目标注入了新的动力。我们要深入贯彻落实“十四五”规划和2035年远景目标纲要安排部署，加快推进经济发展数字化转型，助力如期实现碳达峰碳中和。

促进经济发展方式转变。转变经济发展方式、发展低碳经济，是减少高碳能源消耗和温室气体排放、实现碳达峰碳中和的重要途径。目前，我国发展低碳经济面临着能源禀赋和能源消费结构以化石燃料为主、经济发展方式还不够集约化、低碳技术发展水平有待进一步提高等方面因素制约。数字技术的发展和应用，能够推动高耗能高污染行业加快技术创新和节能减排步伐，减少对化石能源的消费和碳排放；促进新能源技术加速发展，降低经济发展对化石能源的依赖程度，加快我国经济发展方式转变步伐和经济社会全面绿色发展进程。

促进能源资源利用率提高。数字技术的发展和应用，有利于企业更加精准地把握消费者需求变化，实现生产经营与消费者消费需求的精准对接，更好统筹生产、销售和能源资源投入，提高能源资源利用效率，避免因产销不对路而导致不必要的浪费。利用数字技术构建的智慧能源系统，可以提升各行业的碳排放动态监测水平，全面掌握行业发展过程中的能源消耗和碳排放情况，并提出有针对性的减碳策略。数字技术还可以通过对城乡居民生活中产生的碳排放数据进行深度分析，促进城乡居民生活加快实现绿色低碳转型。

促进绿色金融健康发展。发展绿色金融是金融领域的一场革新，是实现经济社会全面绿色发展的重要手段。目前，我国绿色金融发展还存在一些需要加强和完善的地方，如监管有待加强、供需匹配不够精准、创新机制不够完善等。数字技术的发展和应用，有助于解决这些难题，促进绿色金融健康发展。数字技术的发展和应用，使数据在不同监管部门间的高效流动成为可能，有助于打破不同监管部门之间的信息隔阂，提升监管部门协作、监管制度顶层设计和实施水平，健全绿色金融监管体系；有助于帮助金融机构了解企业实际情况，为推进绿色金融产品创新提供有效支持，满足投资者对绿色金融产品的多样化需求，提高资金供需匹配精准度，提升金融服务碳达峰碳中和的效率。

（作者单位：对外经济贸易大学马克思主义学院）

《 人民日报 》（ 2022年06月23日 10 版）

(责编：申佳平、陈键)