本报记者 吴乐珺 王 远

6月22日晚，钓鱼台国宾馆芳华苑，华灯璀璨，流光溢彩。

习近平主席以视频方式出席金砖国家工商论坛开幕式并发表题为《把握时代潮流 缔造光明未来》的主旨演讲，深刻解答时代之问，深刻阐明要共同维护世界和平稳定、共同促进全球可持续发展、共同实现合作共赢、共同扩大开放融合，为应对全球挑战、构建人类命运共同体贡献中国方案，为维护世界和平、促进全球发展凝聚信心和力量。

团结协作 守护和平

世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，和平与发展的时代主题面临严峻挑战。

“历史告诉我们，和平是人类共同事业，需要各方共同争取和维护。只有人人都珍爱和平、维护和平，只有人人都记取战争的惨痛教训，和平才有希望。”习近平主席从全人类共同利益和共同价值出发，强调要不忘联合国宪章初心，牢记守护和平使命，明确国际社会要摒弃零和博弈，共同反对霸权主义和强权政治，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，树立休戚相关、安危与共的共同体意识，让和平的阳光照亮世界。

树立正确的安全观才能实现普遍安全。面对重重风险挑战，习近平主席胸怀人类安危福祉，不久前提出全球安全倡议，呼吁世界各国走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路，为破解全球安全困境贡献了中国智慧。

坚守道义，担当使命，中国理念赢得国际社会广泛认同和支持。印度尼西亚亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，中国提出的全球安全倡议追求的是共同安全。巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈认为，全球安全倡议是维护共同安全的行动路线图，对在世界范围内建立一个更加公平合理的新安全架构具有指导意义。

金砖国家是国际社会积极、向上、建设性力量，金砖国家的发展壮大有利于维护世界和平。金砖国家各界人士普遍认为，和平与发展仍是时代主题，期待金砖国家加强团结协作，为应对安全挑战、维护世界和平稳定注入更多正能量。

“我完全赞同习近平主席提出的全球安全倡议。它倡导各国坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，为世界和平稳定提供坚实保障，必将通过本次金砖国家领导人会晤收获更多国际共识。”南非大学姆贝基非洲领导力研究所高级研究员谭哲理表示，习近平主席在金砖国家工商论坛开幕式上的主旨演讲十分重要且及时。

聚焦发展 造福人民

发展是人类社会的永恒主题，也是破解各种难题、实现人民幸福的关键。当前，全球发展进程遭受严重冲击，国际发展合作动能减弱，南北发展差距进一步扩大，联合国2030年可持续发展议程的全球落实受到重创。

在此紧要关头，习近平主席站在全人类发展的高度，强调“我们要坚持以人民之心为心、以天下之利为利，推动全球发展迈向新时代，造福各国人民”。习近平主席强调落实全球发展倡议，推动构建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系，充分体现大国领袖计天下利的宽广胸怀。

作为全球最大的发展中国家，中国始终把发展作为第一要务，始终把发展放在国际合作突出位置。全球发展倡议得到100多个国家和联合国等多个国际组织的响应支持，50多个国家加入“全球发展倡议之友小组”，充分说明中国倡议契合各国现实需求。

联合国前副秘书长南威哲表示，中国提出的全球发展倡议有助于解决粮食安全、发展融资、气候变化和绿色发展等紧迫的全球性问题。埃及前总理沙拉夫指出，中国始终以实际行动推动全球共同发展，加强与各国务实合作，全球发展倡议展现了中国的大国担当。

中国积极推动金砖合作聚焦发展，反映出对当前国际形势和全球挑战的深层思考。金砖国家是新兴市场和发展中国家的重要代表，关键时刻展现责任担当，以实际行动推动国际社会聚焦全球发展事业，塑造有利发展环境，提振发展伙伴关系，能够让发展成果惠及更多新兴市场和发展中国家。

巴西圣保罗州立大学中国问题专家路易斯·保利诺说，以团结合作促进共同发展，这是以金砖国家为代表的广大新兴市场和发展中国家的共同心声。

扩大开放 合作共赢

大宗商品价格高位波动，全球通货膨胀居高不下，国际金融市场持续动荡，世界经济复苏势头不断走弱。人们担心世界经济陷入危机的泥潭。

“在这个关键时刻，只有坚持同舟共济、团结合作，才能战胜经济危机。我们要心往一处想、劲往一处使，加强宏观经济政策协调，防止全球复苏进程放缓甚至中断。”习近平主席为推动处于十字路口的世界经济发展指明方向。

一段时间以来，经济全球化遭遇“逆风逆流”。一些国家想实行“脱钩断链”，构筑“小院高墙”。针对国际社会对世界经济分裂为相互隔绝区域的担忧，习近平主席强调，经济全球化是生产力发展的客观要求和不可阻挡的历史潮流，明确指出“开历史倒车，企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路”。

“一个更加开放包容的世界，能给各国带来更广阔的发展空间，给人类带来更繁荣的未来。”“我们要坚持开放包容，拆除一切阻碍生产力发展的藩篱，引导推动全球化健康发展，让资金和技术自由流动，让创新和智慧充分涌现，汇聚世界经济增长合力。”习近平主席以宏阔的视野，把握经济全球化发展的时与势，为世界经济走出迷雾注入信心。

泰国前副总理素拉杰·沙田泰非常赞同习近平主席有关经济全球化走势的判断，认为多边主义、对话合作是绝大多数国家的共同愿望，开放创新是世界经济持续发展的重要途径。俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所中国政治与经济部门主任谢尔盖·卢科宁表示，当今世界面临重重挑战，片面追求自身利益和搞“小圈子”的做法是行不通的。

历经16年发展，金砖合作机制已成为新兴市场国家和发展中国家合作的重要平台，金砖国家已成为国际舞台上一支不可忽视的力量。习近平主席寄语金砖国家工商界，希望企业家们发扬坚韧不拔、勇立潮头的精神，做开放发展的推动者、创新发展的领军者、共享发展的践行者，给金砖合作加油加力。

长风万里，勇毅笃行。在单边主义、保护主义逆流涌动之时，中国正以更深入的开放举措、更积极的贸易和投资自由化便利化政策、更有效的国际公共产品供给，为世界经济增添活力和动力。柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平表示，中国为重振多边主义和经济全球化信心、构建开放多元的世界经济、开辟包容性增长和可持续发展新路发挥了至关重要作用。

“历史长河时而风平浪静，时而波涛汹涌，但总会奔涌向前。”顺大势，担大义，行大道，谋大同。中国正以兼善天下、崇尚和合的智慧，直面时代挑战，与各方携手，向着构建人类命运共同体的目标勇毅前行。

（本报记者邹松对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2022年06月23日 05 版）

(责编：申佳平、陈键)