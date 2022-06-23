2021年10月11日—13日，2021“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛电子技术赛项决赛举行。图为选手在专心参赛。

刘卫东摄（人民视觉）

今年1月至5月，青岛直达金砖国家的航线共完成箱量83万标箱，同比增长12%。图为6月15日山东港口青岛港前湾港区作业现场。

新华社记者 李紫恒摄

中国国家电网巴西控股公司参与投资建设了巴西美丽山一期特高压直流输电工程。图为该工程受端换流站伊斯特雷都站。

中国国家电网巴西控股公司供图

2022年金砖国家工商论坛于6月22日在北京以线上线下结合方式举行。围绕“深化金砖工商伙伴关系，共创全球发展美好未来”主题，论坛设置了5场专题研讨，分别为“秉持开放理念，促进世界经济复苏”“加快绿色转型，推动全球可持续发展”“拥抱数字经济，推进金砖国家新工业革命伙伴关系”“团结应对挑战，扩大疫情下的卫生健康合作”“加强协调合作，增强产业链供应链韧性”。来自金砖国家及其他国家的政府官员、行业代表和企业界人士等在研讨会上进行了广泛深入的交流。

——编 者

坚持开放 互利共赢

本报记者 杨 迅

当前，经济全球化遭遇“逆风逆流”，促进世界经济复苏和发展任重道远。金砖国家如何深化合作，为促进全球发展贡献“金砖力量”？在“秉持开放理念，促进世界经济复苏”专题研讨会上，来自不同国家的政府官员、企业家和学者畅所欲言，激荡智慧。

俄罗斯联邦工商会主席谢尔盖·卡特林认为，当前单边主义和逆全球化沉渣泛起，世界经济不确定性增加。在金砖合作框架下，各国可以在贸易、经济、金融等领域开展开放、包容、互惠的多边合作，加强互联互通，激发内在发展潜力，为促进世界经济复苏作出更大贡献。

在南非工业发展公司董事长布西·玛布扎看来，开放的贸易是应对相关挑战的重要方式，有利于加强各国的互联互通，创造更多就业机会，帮助更多民众摆脱贫困，营造更加稳定、安全和繁荣的发展环境。“金砖国家在推动开放贸易方面大有可为，应该开展更加密切的协调与合作。”

“贸易流通的种类越多、范围越广，世界经济面对挑战时的韧性就会越强。”沙特基础工业公司副董事长兼首席执行官尤素福·阿尔—拜延指出，构建一个贸易投资和知识能快速流通、更加开放的世界，关键在于开展更广泛、更深层的协作。他呼吁公共和私营部门、政府和非政府组织等加强合作，促进国际交流，重振世界经济，推动可持续发展。

扩大开放融合是与会嘉宾的共同心声。金砖国家工商理事会中方理事会主席、中国工商银行董事长陈四清表示，工商界是促进金砖务实合作的生力军，应当凝聚合作共识、汇集转型动能、助力改善民生，团结一致、携手共进，以开放合作为世界经济复苏和发展注入更多稳定性和正能量。

着眼长远 绿色发展

本报记者 张博岚

可持续发展事关整个人类和地球的前途和命运。金砖国家作为新兴市场和发展中国家的代表，对于促进全球可持续发展具有共同的关切和责任。在“加快绿色转型，推动全球可持续发展”专题研讨会上，与会代表积极建言献策，共商共建清洁美丽世界。

“金砖国家是世界经济增长的重要引擎和应对气候变化的重要力量。”中国石油天然气集团有限公司董事长戴厚良表示，中国以实际行动践行碳达峰碳中和目标，为国际社会应对气候变化注入信心和动力。金砖国家企业在产业、技术方面具有互补优势，要继续利用合作机制，推动产业协同发展与技术和标准互联互通。

巴西全国工业联合会主席安德拉德在会上提出了“实现能源转型”“构建碳排放市场”“发展循环经济”“大力保护森林”四点倡议。他说：“向低碳经济转型为金砖国家带来了很多新机遇。金砖国家之间的合作对于建设一个更可持续的世界，实现经济增长、环境保护和提高所有人的生活水平至关重要。”

近年来，金砖国家积极携手推动可持续发展，《金砖国家经济伙伴战略2025》将“可持续发展”列入重点合作领域。中国国家电网有限公司董事长辛保安表示，中方不断深化与金砖各国在绿色技术、绿色装备、绿色服务、绿色基础设施建设等方面的交流与合作，促进清洁能源开发利用。“我们要共同努力，让绿色成为金砖国家务实合作的鲜明底色。”

“面对新冠肺炎疫情等全球性挑战，金砖国家应该不断加强合作，提升世界经济的韧性。”俄罗斯国有开发银行董事长舒瓦洛夫说，俄罗斯愿同各方进一步交流经验，积极推动绿色金融、新能源、减碳领域合作。

南非贸易、工业和竞争部部长易卜拉欣·帕特尔说：“我们需要发挥更大的协同效应，发达国家和发展中国家、政府和企业界都加强合作，金砖国家将继续努力打造更富韧性的经济。”

把握机遇 增强动能

本报记者 张远南

数字经济是全球未来发展的重要方向。近年来，金砖国家不断拓展数字经济合作机遇，取得显著成效。在“拥抱数字经济，推进金砖国家新工业革命伙伴关系”专题研讨会上，与会代表就相关议题进行了积极研讨。

南非EOH公司首席商务官齐亚德·苏莱曼表示，数字转型有助于提升经济韧性，增强发展动力。金砖国家加强创新合作，积极分享经验，将提升五国数字化转型水平，助力中小企业发展，同时也将为改善全球数字发展环境提供“金砖方案”。

不久前，《第六届金砖国家工业部长会议联合宣言》发表，鼓励利用金砖国家新工业革命伙伴关系平台，进一步深化合作。俄罗斯联邦工业和贸易部副部长阿列克谢·格鲁兹杰夫说：“这将帮助金砖国家解决数字化发展面临的问题，特别是在人力资源及基础设施等领域。”

中国联通副总经理梁宝俊认为，在当前形势下，应把握数字经济发展机遇，在科学技术创新、数字信息基础设施建设、产业数字化转型等领域加强合作，共同助力建设金砖国家新工业革命伙伴关系，促进互利共赢。

哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心主席克里姆别托夫表示，数字化转型是哈萨克斯坦支持创新发展的优先领域。在中国互联网企业的支持下，哈萨克斯坦正积极利用数字技术以实现更好的联通、更高的效率。哈萨克斯坦期待与金砖国家密切贸易往来，在数字化领域展开更多合作。

团结抗疫 共护健康

本报记者 曲 颂

新冠肺炎疫情在全球持续蔓延。国际社会需要坚定信心、齐心协力、团结应对，才能赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。在“团结应对挑战，扩大疫情下的卫生健康合作”专题研讨会上，与会代表进行了经验分享和深入交流。

今年3月，金砖国家疫苗研发中心正式启动。巴西驻华大使保罗·瓦莱认为，金砖合作机制有助于各国加强在卫生领域的行动，金砖国家疫苗研发中心的建立使五国科学家能够及时分享疫苗生产方面的相关信息，有助于实现全球疫苗公平分配。

印度阿尔忒弥斯医院执行院长戴夫琳娜·查克拉瓦蒂说，金砖各国可以进一步凝聚智慧，聚焦新冠疫苗与其他疫苗的研发生产，有效配置资源，尽可能找到降低成本的生产方式。同时，在帮助偏远地区民众获得数字医疗服务、构建公共卫生体系和加强监测预警等方面，各国也可以开展更有力的合作。

中国积极推动抗疫国际合作，向发展中国家伸出援手，分享信息、派遣医学专家、提供医疗物资、开展疫苗合作，赢得国际社会广泛赞誉。“在抗击疫情过程中，中国强大的生产、供应和管理能力令人印象深刻，值得学习。”印度尼西亚力宝集团创办人兼主席李文正表示，印尼政府和民众感谢中国给予的援助和支持，这是“金砖+”合作机制务实发展的生动案例。

南非阿斯潘制药控股公司高级执行官斯塔夫罗斯·尼古劳表示，非洲国家热切期盼能够生产自己的疫苗。目前，中国企业与南非企业的疫苗合作正在展开，金砖合作框架为非洲拓宽疫苗供应渠道、提高科研能力提供了很好的平台。

乌兹别克斯坦工商会主席达夫隆·瓦哈波夫介绍说，通过与中国和俄罗斯等金砖国家的技术合作进行疫苗生产，乌兹别克斯坦在疫情防控和经济复苏方面取得了良好成果。“我们将继续秉持开放态度，积极开展国际合作。”

优势互补 畅通链条

本报记者 白紫微

当前，全球产业链供应链面临的压力不断增加。“加强协调合作，增强产业链供应链韧性”专题研讨会邀请来自运输、制造、粮食、商业等不同领域的工商界人士进行深入探讨。与会嘉宾普遍认为，金砖国家应持续拓展经贸领域务实合作，积极维护全球产业链供应链安全稳定畅通，维护多边贸易体制和发展中国家共同利益。

“金砖国家坚持维护开放、有韧性和稳定的产业链和供应链，有助于更好地应对疫情，实现经济复苏。”印度商业和工业部国务部长阿努普利亚·帕特尔表示，金砖国家可以在提升工业竞争力、促进各产业发展等方面进一步加强交流，更好实现可持续发展和包容性增长。

巴西航空工业公司执行副总裁杰克逊·施奈德认为，数字经济加速发展，为促进贸易和投资自由化便利化、拓展全球价值链提供了新的机遇。金砖国家应加强产业链供应链合作，特别是要充分考虑中小微企业面临的挑战，以数字化促进小微企业发展。他同时表示，金砖国家应致力营造自由、开放、公平、非歧视、透明和可预测的贸易投资环境，这对于新兴经济体的发展至关重要。

金砖各方日前达成《金砖国家加强供应链合作倡议》，着力提升供应链韧性，维护全球供应链安全稳定畅通。中国远洋海运集团有限公司董事长万敏表示，要充分激发行业优势，发挥航运业在跨境电商、物流中的基础性支撑作用，全力维护全球产业链供应链安全稳定，进一步服务全球经贸发展。

中粮集团有限公司董事长吕军表示，要积极落实不久前发布的《金砖国家粮食安全合作战略》，进一步加强农业生产、技术研发、贸易流通等各领域务实合作，探索构建长期稳定的供需对接机制，共同提升粮食和重要农产品供给保障能力，推动农粮大宗商品顺畅流通、高效衔接。

《 人民日报 》（ 2022年06月23日 06 版）

(责编：申佳平、陈键)