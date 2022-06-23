黄晓慧

开放、包容、自由的张江科学城，科学要素富集、创新链条完备，无论科学家、企业家、技术专家还是草根创业者，只要崇尚科学、勇于创新，都能在张江找到创新创业的一席之地。

纵观张江科学城30年的发展历程，聚焦服务国家重大战略，一以贯之。时代在变，战略在变，但张江心怀“国之大者”的胸襟没有变，始终立足资源优势布局产业，围绕产业创新推动改革，坚持以问题为导向打破制度桎梏，筑牢科研与产业底座。

正是这份“掘井人”的锲而不舍，让张江从一众产业园区中脱颖而出。在推进上海科创中心建设、努力实现高水平科技自立自强中，张江承载的功能和发挥的作用，已非一个产业园区可比，张江从地理上的浦东“小张江”，拓展到了战略上、品牌上的上海“大张江”。

在奔赴科学的道路上，张江的自我革新从未歇脚。从2000年上海颁布“张江十九条”，到2018年张江综合性国家科学中心、张江高新区、张江科学城的管理机构合并重组为上海科创办，张江以“追求真理、崇尚创新、实事求是”的科学精神，礼遇科学，用“严谨、精准、高效”的科学方法管理科研，形成了一套遵循科学规律办事的制度体系。

张江的经验可归纳为3个“依靠”，一是依靠高度成熟的法治体系，从法制层面奠定张江创新发展基础；二是依靠敢于改革的担当魄力，从政策层面打造张江先进制度优势；三是依靠勇于开拓的创新精神，从机制层面探索张江高效运行模式。

脱胎于产业园区的张江，在向科学城转型进阶中，也会面临换挡可能带来的断档。然而，没有基础研究的“深蹲助跑”，就无法实现科技创新的“起跳跨越”，缺少“从0到1”原始创新的源头活水，再光鲜的“成果转化”也不过昙花一现。为此，张江保持战略定力不动摇，认准产业目标不言弃。随着重大科技基础设施、研发机构、人才的加速集聚，张江的集成电路、生物医药和人工智能三大产业借势崛起，呈现年均10%以上的高增长态势。恰如一位张江的科研人员所言，探索未知就会使用新工具，制造新工具就会用到新材料、新技术，很多发明创造就是这个过程中产生的。因此，基础前沿离实际应用，并非遥不可及。

科技创新是一场没有终点的马拉松跑，考验着科研人员的恒心和意志，也考验管理者的耐心和韧劲。以科学为显著特征的张江，既坚持国家重大需求导向，精准对接经济主战场、人民生命健康需求，又勇立科技创新潮头，在前沿、基础的科学研究上久久为功。

在努力实现高水平科技自立自强的当下，我国比过去任何时候都更需要科学技术解决方案，更需要增强创新策源功能。张江担负上海科创中心建设的主攻任务，只有把提升创新策源功能摆在更加突出的位置，才能取得更多科技创新突破，早日建成“科学特征明显、科技要素集聚、环境人文生态、充满创新活力”的国际一流科学城。

(责编：申佳平、陈键)