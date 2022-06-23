黄晓慧

在张江采访次数多了，就能感受到张江人对科学的崇尚，不仅科学元素无处不在，更有刻在骨子里的精神信仰。从科学城的管理者、科研人员、创业者身上，都能看到他们开阔的眼界、理性的思维和专业的精神。想必没有长时间的科学文化滋养，很难育成张江人在科学探索中的潜心沉浸。

在张江，学校、医院、商场、住房、绿地等生活设施加速建设，人气、烟火气越来越旺，科学氛围越来越浓厚。从园区到城区的转变，离不开人这一核心要素，归根结底是要让科学家们勇闯科学无人区、让更多市场主体迸发创新活力。缺乏科学文化沃土，科学的种子很难破土萌芽，更难长成科技创新的参天大树，结出原始创新的累累硕果。因此，厚植科学文化沃土，将科学文化培植融入创新生态，是张江以科创立城的根本，唯此才能培育出热带雨林式的创新生态。

当每个人在这里开谈必是科学，无论哪一门学科的研究，都能找到同行者，当中外顶尖科研人员在这里自由碰撞思想火花，科技创新的源头活水便会汩汩而出，源流不绝。

(责编：申佳平、陈键)