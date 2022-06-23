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金砖合作能助力世界经济摆脱当前困难局面

——访巴西联邦经济委员会主席安东尼奥·德拉塞尔达

2022年06月23日07:54 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　巴西联邦经济委员会主席安东尼奥·德拉塞尔达日前接受新华社记者专访时表示，在全球地缘政治层面发生重大变化、世界产业链供应链不时被地区冲突和疫情打断、美国货币政策“急转弯”冲击全球金融稳定的背景下，“金砖合作能助力世界经济摆脱当前正在经历的困难局面”。

　　德拉塞尔达表示，在应对全球性挑战方面，金砖国家具有战略性作用。“金砖机制维护团结合作、聚焦共同发展，是国际危机背景下的‘决定性因素’。金砖国家通过交流与合作，可以制定和实施有助于克服困难、创造新机遇的战略。”

　　德拉塞尔达指出，在世界经济和地缘政治受到冲击之际，即将举行的金砖国家领导人第十四次会晤“特别重要”。谈到本次会晤的主题“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”，德拉塞尔达说：“鉴于金砖成员国之间的经济互补性，以及在新框架下的机遇，加强成员国之间的联系非常重要。”

　　（据新华社巴西利亚6月21日电  记者卞卓丹）

(责编：申佳平、陈键)

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