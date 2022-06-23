宋晓华

第三届跨国公司领导人青岛峰会现场。

青岛市商务局供图

跨越山海，共赴青岛之约。6月19日至21日，第三届跨国公司领导人青岛峰会如期而至，来自全球186家世界500强企业和290家行业领军企业的领导人相聚线上线下，超过5600位嘉宾畅谈合作机遇，展现出中国与跨国公司互利合作的新图景。

为充分发挥跨国公司领导人青岛峰会的广泛资源和高端平台优势，抓住区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施机遇，让更多有影响力的跨国公司和企业家了解青岛、投资青岛，促进青岛国际贸易创新发展，更好服务和融入“一带一路”建设，促进消费新业态发展和融入城市更新改造，推进高质量精准招商，峰会期间青岛推出以“双循环新发展格局下的青岛机遇”为主题的城市推介会和4个专场定向洽谈会，围绕推进RCEP贸易发展、深度服务和融入“一带一路”建设、提升产业链国际化发展水平、新消费发展促进城市更新等领域，向跨国公司推介并进行广泛合作交流，深度融合跨国公司合作需求与青岛未来发展。

众多“青岛机遇”叠加，吸引跨国公司签署落地一系列合作项目，碰撞出新的合作火花，助力这座城市开放合作不断升级。

看好青岛机遇

跨国公司是推动经济全球化的重要力量，近年来青岛高度重视与跨国公司的交流合作，制定实施《青岛市深化与世界500强及行业领军企业合作行动计划》，累计吸引173家世界500强企业投资设立383个项目，成为跨国公司投资最为密集的城市之一。

在6月20日下午举行的青岛城市推介会上，山东省委副书记、青岛市委书记陆治原向与会嘉宾展示了这座城市的合作机遇：

青岛正加快打造现代产业先行城市、引领型现代海洋城市、国际化创新型城市、国际门户枢纽城市、宜居宜业宜游高品质湾区城市、现代化治理样板城市，大力开展实体经济振兴发展三年行动，着力打造涵盖优势产业、新兴产业、现代服务业的24条重点产业链，加快开展城市更新和城市建设项目。

同时，青岛构建海陆空铁“四港联动”高效物流体系，充分发挥上合示范区、山东自由贸易试验区青岛片区等开放平台作用，抓住RCEP生效实施等新机遇，主动服务和融入新发展格局，聚焦推动高质量发展，加快建设新时代社会主义现代化国际大都市。

充满合作机遇的青岛，吸引着跨国公司的目光。

青岛城市推介会上，三菱日联银行（中国）有限公司行长长谷川由树表示，RCEP带来巨大的发展机遇，青岛利用邻近日本的地理优势，依据山东省RCEP先期行动计划，领先其他地区，积极推进RCEP试验基地建设、通关时间缩短、港口等物流路线优化等改善商务环境的措施，为跨国公司发展带来利好，三菱日联银行将进一步推进海外汇款手续的便利化，为企业提供高质量的金融服务，全力支持青岛发展。

美国霍尼韦尔中国区总裁余锋认为，青岛通陆达海，是国内国际双循环的关键枢纽和节点，有众多成就斐然的行业头部和领军企业，在构建双循环新发展格局中，青岛蓄势待发、潜力十足。霍尼韦尔将积极推进新材料、绿色低碳、智慧城市、绿色智能工厂、仓储物流等一系列解决方案在青岛的落地合作。

搭建合作平台

6月20日上午峰会举办的山东省重点合作项目签约仪式上，青岛市签约重点项目13个，总投资23.37亿美元，合同外资12.43亿美元。

其中，世界500强企业项目6个，包括总投资7.49亿美元的花园城产业文化公园体验中心项目、总投资3.5亿美元的阿斯利康气雾剂工厂项目、总投资2亿美元的劳埃德（中国）QFLP基金项目、总投资1亿美元的正威国际供应链项目等。同时签约的，还有总投资1.7亿美元的鲨湾科技总部超级工厂项目，以及总投资3亿美元的狄思杰国际创新药产业园项目。签约项目涉及文化创意、医养健康、现代金融、现代物流、现代商贸、智能装备制造、现代服务业等产业链。

值得一提的是，阿斯利康在签约的同时，还将区域总部项目落户青岛。

“阿斯利康非常荣幸能够与青岛再续前缘。青岛是胶东经济圈的核心、国家沿海重要中心城市和国际性港口城市，将生物医药产业作为优先发展的新兴产业之一进行重点布局，为医药健康企业在青岛的发展提供优越营商环境。”阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示，青岛区域总部将设立以罕见病为主题的创新中心、生命科学创新园、产业基金等，发挥阿斯利康作为行业龙头企业的作用和影响力，助力青岛构建医疗健康创新生态圈。

此次签约，是青岛密集吸引跨国公司投资的一个缩影。

近两年，青岛与跨国公司合作不断深化。青岛市商务局提供的数据显示，2020年青岛新引进世界500强签约、投资项目25个。2021年新引进世界500强签约、投资项目28个，呈现逐年增加的良好态势。

青岛市市长赵豪志表示，在新发展格局下，青岛将充分发挥峰会的资源和平台优势，抓住RCEP生效实施机遇，让更多具有影响力的跨国公司及企业家与青岛深入交流，了解青岛、投资青岛，共谋合作发展机遇。

许下“未来之约”

青岛不断塑造的竞争优势，吸引越来越多跨国公司伸出合作的橄榄枝。

“松下多年来得到青岛市政府支持，发展平稳健康，尤其是去年再创新业绩。”松下电器中国东北亚公司副总裁赵炳弟表示，青岛拥有齐全的工业品门类和良好的营商环境，未来希望在双碳经济、冷链物流、新能源等领域与青岛加强合作交流。

英国劳埃德TSB金融集团公司董事长大卫·维佐在致辞中说，当前中国提出“双循环”，为资本跟上增长趋势提供了机遇，这对投资中国的跨国公司是个好消息，劳埃德希望参与青岛5G、人工智能、大数据等“智慧城市”项目，为生活在这个城市的所有人创造价值。

“双碳”背景下，新能源、绿色可持续发展等产业领域将成为跨国公司布局中国的新机遇。

连续三届参加会议的德枫丹（青岛）机械有限公司携公司产品亮相青岛峰会配套的跨国公司与中国主题展的展台。公司总经理弗兰克·杜亚尔把青岛峰会看作中国市场进一步了解德枫丹的机会，“在中国努力实现碳达峰和碳中和的背景下，我们希望通过此次峰会更好地向风电市场介绍德枫丹的高质量产品，为青岛和中国的清洁能源事业做出贡献。”

抓得住机遇，就看得见未来。新发展格局下，青岛这座城市蕴含的新机遇为众多跨国公司注入强大信心——要在这个高能级开放城市拓展高水平开放新空间。

(责编：申佳平、陈键)