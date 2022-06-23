记者 谢艺观

夜幕降临，华灯初上，夜市熙熙攘攘的人群中，有一群人迎面而来，你定睛一看，“领导来了。”

这是最近在中国多个城市真实发生的事情。

地方官员带头，边逛夜市边消费

作为城市经济的重要组成部分，“夜经济”的繁荣程度被看作是一座城市经济开放度、便利度和活跃度的晴雨表。

《中国城市夜经济影响力报告(2019)》指出，2019年国民60%的消费发生在夜间，大型商场每日18时至22时销售额超全天总额的50%。

为激发经济活力，近期多个地方的政府官员走上街头，带头活跃“夜经济”。

19日晚间，安徽宣城市委书记孔晓宏、市长何淳宽来到北门老街，亲自体验夜间消费。

15日，广西桂林市委副书记彭东光、市人大常委会副主任李滨等人不仅走进糖水铺，购买清补凉，还在烧烤店里，品尝羊肉烤串，享受夏季夜生活。

在河南，新郑市委书记马志峰等人近日选择去一家夜市店“撸串”；新密市委书记陈春梅近期不仅吃了烧烤，还在桥头夜市门口，购买了数斤西瓜。

上月，河南南阳市委书记朱是西还走进临街一家服装店，买了一件印有“热爱中国”字样的T恤，以实际行动支持夜市经济发展。

“随着疫情得到有效控制，消费者预期和信心得到修复，市场人气逐渐恢复。”国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬告诉中新财经记者，如今多地官员走上街头，也说明各地全力以赴复苏消费市场，激发消费动力，促进“夜经济”发展，提升城市活力。

“领导能够带头支持夜间经济，一方面证明疫情防控取得阶段性成果，有这个条件进行复工复市，促进消费。另一方面在各地防控措施到位下，也让人们更加放心走出家门。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明亦表示，官员能够带头，具有极强示范效应，给群众以更多的信心。

促消费，多地举措繁荣“夜经济”

受新冠肺炎疫情等因素影响，国家统计局数据显示，社会消费品零售总额连续三个月同比下降。作为拉动经济的三驾马车之一，提振消费，重拾经济活力，迫在眉睫。

为此，近期多地密集出台促消费政策，在这些政策措施中，“夜经济”亦被频繁提及。如，上海发布的《上海市加快经济恢复和重振行动方案》中鼓励发展夜间经济，提振消费信心。

杭州市发布稳住经济一揽子政策措施，提出繁荣夜间经济，通过六个夜活动(“夜购物”“夜食堂”“夜旅游”“夜文化”“夜娱乐”“夜健身”)，在杭州市培育“10+X”夜地标，打造50个夜生活IP，100个夜生活网红打卡地，每年安排100场以上夜间经济主题促销活动，打响“夜生活·IN杭州”品牌。

一些地方还专门出台促进“夜间经济”的政策。如，河南许昌近期发布的《许昌市加快推进夜间经济发展实施方案》，以及南阳下发的《南阳市城市管理委员会办公室关于设置夜市和跳蚤市场的通知》。

为何“夜经济”会如此受重视？

“夜间时段给增进消费提供了新的空间。”白明指出，很多国家的夜间都是促消费的发力重点，所以需要去多开发“夜经济”，给大家提供更多的消费机会，进而成为一个地方经济的“增长点”。

在如今消费动力不足的情况下，陈丽芬也认为，“活跃夜经济是促进消费、扩大内需的重要手段，多措并举促进夜经济发展，让因疫情而沉寂的消费市场重新燃起烟火气，释放新的活力。”

“同时，消费者也能通过夜消费释放一天紧张的工作压力，对年轻消费群体来说，更是社交和释放情绪的选择，夜经济能带来可观的消费增量。”陈丽芬表示。

(责编：申佳平、陈键)