原标题：我国全面推进乡村振兴实现良好开局

新华社北京6月22日电（记者侯雪静）国家乡村振兴局局长刘焕鑫介绍，2021年以来，我国实现了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的平稳过渡，脱贫群众收入持续增长，发展能力持续提高，守住了不发生规模性返贫的底线，全面推进乡村振兴实现良好开局。

受国务院委托，刘焕鑫21日向十三届全国人大常委会第三十五次会议作国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接情况的报告时作了上述介绍。

根据报告，2021年以来，我国聚焦重点群体，健全防止返贫动态监测帮扶机制；聚焦持续增收，支持脱贫地区发展产业和脱贫人口稳定就业。脱贫人口和脱贫地区农村居民收入持续增长，增速均高于全国农村居民人均可支配收入；聚焦重点区域，加大对乡村振兴重点帮扶县和易地扶贫搬迁集中安置区支持力度。“两不愁三保障”和饮水安全保障质量持续提升，脱贫地区基础设施和公共服务持续改善。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估第三方评估数据显示，脱贫地区群众对巩固拓展脱贫攻坚成果的认可度达94.9%。

“当前，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接还存在不少问题和挑战，必须坚持问题导向，采取切实有效的措施认真加以解决。”刘焕鑫表示，一是一些地方对有效衔接的新部署新要求还不完全适应。二是巩固拓展脱贫攻坚成果的产业就业支撑仍有不足。三是有的地方防止返贫监测帮扶工作落实不够到位。四是乡村建设和乡村治理存在短板。

刘焕鑫表示，下一步将以更硬的措施、更强的执行力，确保巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村全面振兴见实效。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，把增加脱贫群众收入作为根本措施，把促进脱贫县加快发展作为主攻方向，不断缩小收入差距、发展差距。加快全面推进乡村振兴，加强“三农”领域干部能力和作风建设。

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