原标题：中国政务云市场增长迅速 2021年同比增长20.4%

近日，赛迪顾问发布的《2021-2022年中国政务云市场研究年度报告》指出，在全球政务云加快建设的同时，中国数字政府建设的持续推进、疫情防控常态化对政务云建设需求增多，其中华东地区市场规模占比最大，应用于非X86架构的政务云市场实现快速增长。

报告指出，2021年全球政务云市场规模保持稳步增长。其中，美国进一步加大政务云建设支出，在全球政务云市场中占比最高。美国、欧洲、日本、中国等政务云投资规模大的国家和地区，其政务云建设重点逐步过渡到平台和应用层，印度、泰国、马来西亚、南非也逐步加快政务云建设进程，同时混合多云架构和区块链技术成为政务云领域的热点。

从国内来看，2021年，中国政务云市场增长迅速，规模达786.9亿元，同比增长20.4%。2021年，国家“十四五”规划纲要提出“提高数字政府建设水平”，明确要“推进政务信息系统云迁移”，同时，疫情防控常态化要求政府对疫情实现精准防控和精细化管理，双向驱动促使政务“上云”提速。

报告显示，浪潮云、华为云、中国电信在政务云市场有着长期的技术、客户资源积累，并在2021 年大力发展“分布式”“云原生”政务云，市场占有率高，为政务云市场三甲。其中，浪潮云在市场地位和发展能力方面取得双料第一，连续8年摘得中国政务云市场第一位的桂冠。

在《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》《全国一体化政务服务平台移动端建设指南》《“十四五”推进国家政务信息化规划》等政策的推动下，中国政务云市场规模将保持快速增长。

报告预测，未来三年市场规模继续保持快速增长，预计到2024年将达到1310.4亿元。未来，高并发、云边协同的政务应用场景将增多，同时政府会更加关注政务云安全保障、数据价值挖掘等能力，因此多元架构、分布式架构和充分应用大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术的云服务产品将成政务云建设的首选。

(责编：赵竹青、陈键)