原标题：你身边的汽车可能在“偷窥”你

被各种摄像头和传感器“武装到牙齿”的智能汽车，会不会成为不法分子偷窥个人隐私的猫眼？车内行车记录仪的实时影像会不会被其他用户“一键解锁”，让自己沦为透明人？

这些令人细思极恐的问题，不再只是科幻电影、惊悚片中的谈资，而已成为现实生活中所有人不得不面对的选择。

不久前，小鹏汽车官方表示，应主管部门发布的相关数据安全法规的要求，暂停“App端远程查看车外摄像头功能”。

无独有偶，长安、比亚迪、日产等车企也先后禁用了旗下产品类似的远程观察功能，而在“高合行车记录仪疑似泄露隐私”的话题登上热搜榜引发热议后，高合汽车也发布声明称“车车互联”功能正根据国家最新法律的要求进行更新。

事实上，车外远程拍照、远程摄像等功能被集中下架，并非毫无预兆。

记者从多家车企了解到，车载远程摄像头之所以被集中紧急叫停，是因为有关部门对汽车数据安全的管理日趋严格。

从2021年10月1日开始施行的《汽车数据安全管理若干规定(试行)》(以下简称《规定》)要求，因保证行车安全需要，无法征得个人同意采集到车外个人信息且向车外提供的，应当进行匿名化处理，包括删除含有能够识别自然人的画面，或者对画面中的人脸信息等进行局部轮廓化处理等。

显然，日益完善的法律法规有助于帮助企业筑牢“红线”意识，保护消费者隐私，让智能汽车行业更规范、更健康地发展。然而，原本被车企当作产品亮点甚至核心卖点的功能突然被取消，消费者的权益如何保障？今后车企在产品研发、宣传中，又该如何寻找智能化技术发展与数据安全之间的平衡点？

要当“用户型企业”？先戒掉过度宣传

“我就想知道，之前厂家对手机远程直播功能、手机车外远程拍照功能和远程智能泊车技术宣传得如此卖力，却没有及时提醒我们，这些功能可能会因为法规政策调整而下架。”来自天津的姚小平购买了一辆智能电动车，并选装了远程智能泊车系统订阅服务。“我们买车多少是冲着这些功能和技术来的，现在功能没有了，这些钱厂家还打算退还吗？”

有部分用户表示，不能接受“说好的功能就这样落空”，要求车企尽快恢复相关功能。

有分析指出，在汽车数据安全管理领域出台有针对性的规章制度，明确汽车数据处理者的责任和义务，规范汽车数据处理活动，不仅有助于防范化解汽车数据安全风险，保障汽车数据依法合理有效利用，同时也是维护国家安全利益、保护个人合法权益的需要。

“从世界各国智能手机、智能汽车发展脉络来看，技术进步绝不能脱离法律监管的缰绳。”资深汽车媒体人、汽车行业分析人士杨小林认为，在智能汽车起步阶段，由于相关法律法规和监管体系尚不健全，有部分企业蒙眼狂奔，但注定不可持续。

“许多企业为了凸显自己产品的独特性，为了体现自己更高的智能化水平，往往会端出车辆远程控制、在手机App上查看车载远程摄像头等功能。尽管这些功能让消费者备感新奇，也提升了汽车的智能化程度，却埋下了汽车数据安全的隐患。”杨小林举例说，如今智能汽车内外搭载摄像头已十分常见，但私家车不能等同于移动监控设备，通过智能汽车实现手机车外远程拍照，既可能侵犯其他路人的肖像权，也可能造成用户隐私泄露。

“无论是车载摄像头记录图像数据，还是其他传感器数据，一旦稍有不慎，野蛮生长的智能汽车就可能造成数据安全问题。”他告诉记者，《规定》就像为汽车数据安全戴上的“紧箍”，“长远来看，法规趋严有利于智能汽车行业的规范化，避免危害公共安全或侵犯个人隐私。”

《规定》明确指出，汽车数据处理者应当履行个人信息保护责任，充分保护个人信息安全和合法权益。开展个人信息处理活动时，汽车数据处理者应当通过显著方式告知个人相关信息，取得个人同意或者符合法律、行政法规规定的其他情形。而当处理敏感个人信息时，汽车数据处理者还应当取得个人单独同意，满足限定处理目的、提示收集状态、终止收集等具体要求或者符合法律、行政法规和强制性国家标准等其他要求。

也有分析认为，考虑到汽车研发流程复杂，往往要耗时两三年，部分车企在研发、推出车辆远程拍摄等相关功能时，关于汽车数据安全的监管政策尚未落地。因此，可能出现产品功能刚用不久就被下架的消费纠纷。

杨小林提醒说，一方面，在新车、新服务的研发过程中，车企应提高合规意识，避免侥幸心理；另一方面，在宣传、营销活动中企业应该更加谨慎，充分告知用户政策变化可能导致的不同后果。

在他看来，部分车企在宣传产品功能时忽略了监管层面的风险，没有及时、充分地提示过消费者“相关服务可能被下架”。

“至少在去年《规定》公开发布并实施后，相关企业应该与购买了相关产品和服务的消费者及时沟通，告知风险并协商解决办法。要不然，消费者满心期待的现货，突然就变成了不能用的过期货，当然会觉得自己买车是被车企套路了。”

安全警钟长鸣，在“红线”之上挖掘汽车数据富矿

一边是日益健全的法律法规和监管体系，为保护汽车数据安全划出了红线；另一边则是消费者日益增长的智能化用车需求。车企不应再有侥幸心理，将涉及数据安全的技术当作卖点过度宣传，同时，还要认真探索用户便利性与数据安全之间的界限。

这种寻找平衡点的游戏，可能是所有发力智能汽车赛道的企业都必须面对的挑战。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林认为，处理汽车数据安全问题，要将个人信息与汽车运行信息区别对待。“对于个人信息要遵照《个人信息保护法》，要重视信息收集中用户的知情权；而对于汽车部件信息，相关企业在存储、传输数据时应符合相关政策要求。”

在盘和林看来，寻找智能化用车需求与数据安全之间的平衡点，关键是要在授权数据、使用数据、存储数据的每一步都做到合法合规。“我们既要督促车企提升合规意识，也要倡导消费者注意维护自身权益，帮助消费者保护自己的数据安全和其他消费权益。”

新能源与智能网联汽车独立研究者曹广平认为，在汽车智联化技术飞速发展的过程中，不仅车内人机的数据种类、数量迎来爆发式增长，与车外人员、车辆甚至道路环境有关的数据量也变得空前巨大。“当车内车外、线上线下的各种数据交汇到一起，无疑需要主管部门居中调节。这样才能实现个人、企业、行业、社会乃至国家等各个层面的数据安全。”

他告诉记者，随着新一代信息技术与汽车产业加速融合，智能汽车产业、车联网技术的快速发展，以自动辅助驾驶为代表的人工智能技术日益普及，汽车数据处理能力日益增强，暴露出的汽车数据安全问题和风险隐患也日益突出。

事实上，在日益激烈的市场竞争中，产品的智能化程度是各家车企一较高下的主赛道，甚至有车企不惜以“放卫星”的方式推出新奇功能，吸引消费者眼球。然而，消费者对于汽车智能化功能的需求，绝不能以泄露个人隐私，甚至牺牲汽车数据安全为代价。

曹广平直言，随着技术发展和环境变化，关于汽车数据安全的相关要求可能还会适时调整，要想避免此次“新功能突遭下架，用户懵圈”的纠纷，车企既要更加谨慎，避免过度宣传；也要通过书面材料等方式，充分满足用户的知情权。

毫无疑问，随着法律法规和监管体系的逐渐健全，汽车数据安全的界限将愈发清晰。

杨小林提醒说，对于车企来说，必须在产品研发之初便牢牢树立合规意识，避免“放卫星”式宣传；而对于消费者来说，也要注意调整心理预期，不能将个人需求凌驾于公共安全之上。

他表示，寻找这个平衡点的过程不应成为零和博弈，而应该在各方充分沟通、相互尊重的情况下，安全、充分地挖掘智能汽车这座数据富矿。

有调研结果显示，一辆智能网联汽车每天至少收集10TB的数据。其中既包含驾乘人员的面部表情、动作、目光、声音数据，还包括车辆地理位置、车内及车外环境数据、车联网使用数据等。据测算，到2025年，中国的智能汽车渗透率达80%，数量将达到2800万辆。

诚然，汽车数据安全管理需要政府、汽车数据处理者、个人用户等多方主体共同参与。智能汽车的明天究竟是造福社会的美好世界，还是像电影《楚门的世界》那般荒诞、那样细思极恐，需要所有参与方持续思考。

中青报·中青网记者 许亚杰 来源：中国青年报

2022年06月23日 11 版

(责编：赵竹青、陈键)