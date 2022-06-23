人民网北京6月23日电 （记者赵竹青）中国纺织工业联合会（以下简称“中国纺联”）有关负责人22日表示，美国东部时间6月21日，美国海关和边境保护局依据所谓“涉疆法案”，将中国新疆地区生产的全部产品均推定为所谓“强迫劳动”产品，并禁止进口与新疆相关的任何产品。美方制定并实施的所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”，破坏了公平、公正、客观的国际经贸规则，严重、粗暴损害了我国纺织业界的整体利益，也将危害全球纺织产业的正常秩序，损害全球消费者权益，中国纺联表示强烈反对。

中国纺联有关负责人表示，新疆棉是全球业界公认的高品质天然纤维材料，约占全球棉花总产量的20%，是我国乃至全球纺织工业健康可持续发展的重要原料保障。美国政府打压新疆棉及其制品的行为，实质上不仅是对中国纺织产业链的恶意打压，也是在严重危害全球纺织产业链供应链的安全稳定，更是在损害全球纺织产业工人的切身利益，是以“人权”之名，行侵害数千万纺织产业工人“劳动权”之实。

中国纺联有关负责人指出，包括新疆纺织在内的中国纺织业不存在所谓“强迫劳动”。中国法律一直明确禁止强迫劳动，中国纺织企业始终严格遵守国家相关法律法规。中国纺联从2005年开始，始终致力于推动纺织行业社会责任建设。作为劳动密集型产业，劳动者权益保护一直是中国纺织行业社会责任体系建设的核心内容。新疆纺织行业协会于2021年1月就已发布《新疆棉纺行业社会责任报告》，以详实的数据和资料充分说明了新疆地区的纺织工业并不存在所谓的“强迫劳动”。目前在新疆棉花播种的过程中，大部分地区综合机械化水平超过98%，所谓新疆棉存在“强迫劳动”也根本与事实不符。

中国纺联有关负责人表示，中国是全球规模最大的纺织品服装生产国、消费国和出口国，是纺织产业链最为完整、门类最为齐全的国家，是支撑世界纺织工业体系平稳运行的核心力量，也是国际品牌商依赖的重要消费市场。我们坚信中国纺织业界必将团结一致，在我国政府部门的支持下，有力应对各种风险挑战，积极开拓国内国际两个市场，共同维护中国纺织产业链安全，以负责任的产业实践推动“科技、时尚、绿色”的高质量发展。

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