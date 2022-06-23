人民网北京6月23日电 （记者王连香）据交通运输部消息，6月22日，交通运输部召开2022年第一次部省水上交通安全监督管理调度会议，交通运输部副部长赵冲久强调，切实增强做好水上交通安全监管工作的思想自觉和行动自觉，做到“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，筑牢水上交通安全生产防线。

赵冲久指出，当前水上交通安全形势依然严峻复杂，水上交通安全监管工作面临着监管体系不够健全、监管责任没有完全落实、违法违规行为时有发生、内河交通安全基础比较薄弱等问题。新冠肺炎疫情影响下，船员职业保障不到位，也对防范水上交通安全风险带来很大冲击。

赵冲久强调，要切实采取有效行动确保水上交通平安。

一是完善机制，构建水上交通安全齐抓共管格局，各相关省级交通运输主管部门要积极争取当地党委政府支持，抓紧推进水上交通安全管理机制建设，同时，要充分发挥水上搜救联席会议机制作用，形成水上搜救工作合力。

二是厘清职责，压实水上交通安全监管各方责任，要尽快制定地方水上交通安全监督管理事项的指导目录，为地方全面履行水上交通安全监管执法职责，提供有力指导和重要依据，各省级交通运输主管部门内部要形成合力，避免履职缺位。

三是协调联动，筑牢水上监管执法一盘棋，中央和地方水上交通安全监管部门要加强协同配合，建立健全共管水域、相邻水域联勤联动工作机制。

四是重拳出击，严厉打击违法违规行为。针对严重影响航行安全的典型违法行为，要依法从严处罚，并加大公开曝光力度。五是提升能力，加强水上交通安全监管执法队伍建设。

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