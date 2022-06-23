原标题：蔚来初步贯通“五纵三横四大都市圈”高速换电网络

6月22日，随着响水服务区换电站的上线，蔚来打通G15沈海高速换电网络，标志着蔚来“五纵三横四大都市圈”高速换电网络初步贯通。

G15沈海高速全长3,710公里，连接着我国众多沿海城市，纵贯辽宁、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南8省市，是我国重要的南北交通大动脉之一。蔚来G15沈海高速换电网络沿途共布局36座换电站，平均每115公里一座。

伴随G15沈海高速换电网络的打通，蔚来“五纵三横四大都市圈”高速换电网络已初步贯通，包括G1京哈高速、G4京港澳高速、G2京沪高速、G5京昆高速、G15沈海高速、G30连霍高速(江苏连云港-陕西宝鸡段)、G50沪渝高速、G60沪昆高速(上海-湖南邵阳段)、京津冀都市圈、长三角都市圈、大湾区都市圈、成渝都市圈。

截至6月22日，蔚来在全国已累计建成换电站985座(其中高速公路换电站252座)、超充站861座(超充桩4,739根)、目的地充电站738座(目的地充电桩4,362根)，接入第三方充电桩超51万根。蔚来将逐步建成覆盖更多高速公路场景的换电网络，为用户提供更便捷、舒适的城际出行体验，努力实现“让加电比加油更方便”的愿景。

(责编：曹淼、李源)