人民网北京6月23日电 （记者申佳平）据中国信息通信研究院消息，5月份，随着国内产业链供应链持续修复，企业复工复产加速推进，我国规模以上工业增加值增速由负转正，同比增长0.7%，环比增长5.61%。其中，高技术产业拉动明显，有六成以上行业实现正增长。

工业增加值、制造业增加值、高技术制造业增加值当月增速。数据来源：国家统计局，中国信通院整理

数据显示，5月份，国内疫情防控形势总体向好，生产需求逐步恢复，工业生产增速由负转正，规模以上工业增加值同比增长0.7%，较上月回升3.6个百分点。制造业增速企稳回正。5月份，制造业增加值同比增长0.1%，较上月大幅回升了4.7个百分点，是工业生产由负转正的主要拉动力。

值得注意的是，高技术制造业继续保持较快增长。5月份，高技术制造业增加值同比增长4.3%，增速比上月提升了0.3个百分点，明显高于工业总体。其中，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业分别增长11.0%和9.4%。

5月分行业工业增加值增速。数据来源：国家统计局，中国信通院整理

分行业来看，5月份，41个大类行业中有25个行业增加值实现同比增长，较4月增加7个；有33个行业增速比上月回升，占比达80.5%。装备制造业增速明显回升。5月份，装备制造业增加值同比增长1.1%，较4月大幅回升9.2个百分点。其中，汽车制造业、仪器仪表制造业、通用设备制造业增速分别较上月回升了24.8个、12.9个和9个百分点。多数消费品制造业有所恢复。烟草制品业，酒、饮料和精制茶制造业，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业，食品制造业增长较快，分别增长10.6%、7.0%、3.5%和5.1%；医药制造业和纺织业分别下降12.3%和3.5%，较上月回落8.5个和0.9个百分点。原材料工业增速有所分化。有色金属冶炼和压延加工业及化学原料和化学制品制造业实现正增长，分别增长3.4%和5%；黑色金属冶炼和压延加工业，非金属矿物制品业，石油、煤炭及其他燃料加工业仍为负增长，分别下降2.7%、5.4%和7.3%。

5月分省份工业增加值增速。数据来源：国家统计局，中国信通院整理。

分地域来看，中西部省份工业增长较快，东北、东部工业生产有所回暖。5月份，31个省份中有22个工业增速较上月回升，24个省份同比实现正增长。中西部省份工业生产增长较快。中西部多数省份延续良好增长态势，工业生产继续保持较高增速。西部12省全部实现正增长，其中，西藏、云南、贵州、青海等地增长较快，分别增长17.5%、12.5%、11.8%和10.7%，均高于全国增速10个百分点以上。中部6省增速均快于全国增速，其中山西工业增加值增长9.8%，高于全国增速9.1个百分点；湖北、湖南、安徽、江西均增长5%以上。

东部、东北地区工业生产有所回暖。东部和东北等受疫情影响较大的省份工业生产持续恢复，规模以上工业增加值降幅较上月有所收窄。上海规模以上工业增加值同比下降30.9%，降幅较上月收窄31.7个百分点；工业大省中的江苏增速下降1.1%，低于全国1.8个百分点，广东、浙江分别增长1.8%和1.5%，分别高于全国1.1个和0.8个百分点，三省均不同程度的较上月有所恢复；北京受疫情持续影响工业增加值增速同比下降39.6%，降幅较上月有所扩大。东北地区的辽宁和吉林工业增加值分别下降1.2%和4.9%，但均较4月明显回升，其中吉林降幅收窄了36.8个百分点。

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