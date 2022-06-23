视频来源：工业和信息化部

人民网北京6月23日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为持续提升对电信网络诈骗的预警预防能力，继“12381涉诈预警劝阻短信”和全国移动电话卡“一证通查”等服务之后，工业和信息化部再出反诈利器——“反诈名片”服务。

工业和信息化部介绍，近年来，各级公安机关投入大量警力，利用电话对正在遭受电信网络诈骗的群众进行预警劝阻，取得了显著成效。但在实际工作中，常常发生群众把公安机关的预警电话误认为诈骗或骚扰电话而拒接的情况，影响了预警劝阻成功率。

为有效解决上述问题，工业和信息化部指导部反诈中心联合国家反诈中心，组织中国电信、中国移动、中国联通推出了“反诈名片”，对各级公安机关的反诈预警劝阻电话号码进行标记和来电提醒，帮助群众有效甄别电话来源，进一步提升预警电话的权威性和及时性。

据介绍，如果用户收到带有“反诈名片”标记的预警劝阻电话，可以放心接听，如有疑问，请拨打96110进行咨询。

图片来源：工业和信息化部官网

(责编：申佳平、高雷)