人民网北京6月23日电 （记者申佳平）据中国信息通信研究院消息，5月份，我国新能源汽车行业复工复产成效显著，新能源汽车产销量均超过40万辆，同比增长水平超预期恢复至1倍以上。同时，出口扭转下降趋势，大幅反弹。

据介绍，5月中下旬以来，国内多地疫情得到有效控制，新能源汽车产业链相关企业产能进一步释放，同时，工信部会同农业农村部、商务部、国家能源局出台了新能源汽车下乡的政策以推动新能源汽车市场孵化，新能源汽车有望继续保持高速增长势头。

新能源汽车月度产销情况。数据来源：中国汽车工业协会，中国信通院整理

5月份产销恢复高速增长水平。5月份，我国新能源汽车产销分别完成46.6万辆和44.7万辆，同比均增长1.1倍，快速恢复至疫情前高速增长水平。1-5月，新能源汽车产销累计分别完成207.1万辆和200.3万辆，同比均增长1.1倍。

5月份纯电动车产销增速大幅提升。5月份，纯电动车产销分别完成36.4万辆和34.7万辆，同比分别增长1倍和93.9%，增速较上月大幅提升。

插电式混动汽车产销创新高。5月份，插电式混动汽车产销分别完成10.2万辆和10万辆，同比分别增长1.8倍和1.6倍，当月产销量均创新高，市场供需尤为旺盛。

新能源汽车市场渗透率走势。数据来源：中国汽车工业协会，中国信通院整理

同时，5月份，我国新能源汽车当月市场渗透率达到24%，近一年累计市场渗透率达到17.8%，新能源汽车的市场认可度稳步提升。

5月新能源汽车出口扭转下降趋势，大幅反弹。5月份，我国新能源汽车出口4.3万辆，同比增长1.3倍，其中新能源乘用车出口4.2万辆，同比增长1.4倍，新能源汽车出口增速扭转连续3个月下降趋势，大幅反弹。

值得关注的是，5月中下旬以来，国内多地疫情已经得到有效控制，新能源汽车产业链相关企业加快复工复产节奏，同时，工信部会同农业农村部、商务部、国家能源局出台了新能源汽车下乡的政策以推动新能源汽车市场孵化，新能源汽车有望继续保持高速增长势头。

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