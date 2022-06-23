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今年前5月我国对外非金融类直接投资2870.6亿元 同比增长2.3%

2022年06月23日16:09 | 来源：人民网
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人民网北京6月23日电 （记者赵竹青）在商务部23日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷介绍，2022年1至5月，我国对外非金融类直接投资2870.6亿元人民币，同比增长2.3%。

其中，流向批发和零售业投资80.8亿美元，同比增长20.8%，流向建筑业、科学研究和技术服务等领域的投资也呈增长态势；对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资81.9亿美元，同比增长10.2%，占同期总额的18.4%，较上年同期上升1.2个百分点。

1至5月，对外承包工程完成营业额3443.4亿元人民币，同比增长0.5%；新签合同额5072亿人民币，同比下降5.4%。对“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额285.5亿美元，新签合同额380亿美元，分别占总额的53.4%和48.2%。

(责编：赵竹青、高雷)

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