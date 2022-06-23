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疫情防控政策是否影响吸收外资前景？商务部回应

2022年06月23日16:09 | 来源：人民网
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人民网北京6月23日电 （记者赵竹青）在商务部23日举行的例行新闻发布会上，有记者提问，中国疫情防控政策是否会对吸收外资前景产生影响？对此，商务部新闻发言人束珏婷表示，今年1至5月，全国实际使用外资5642亿元人民币，同比增长了17.3%。“从历史同期看，这个增速仍然处于较高水平。我国吸收外资稳定增长的势头没有改变。”

束珏婷介绍，在前期工作基础上，商务部近日专门印发了关于做好重点外资项目服务保障、积极吸引外资的指导文件，要求各地围绕重点外资项目，做好全流程服务，进一步优化营商环境，促进外资企业发展。相关数据表明，尽管面临一些短期困难，众多跨国公司依然看好投资中国的长期前景，愿意继续加大投资力度。近期外国商会的调查也显示，多数跨国公司仍将中国视为首要市场，中长期还将有更多投资者进入中国市场。

“我们将坚持扩大高水平对外开放，积极回应外资企业来华营商便利等诉求，继续全力做好稳外资各项工作。开放的中国大市场，也必将为各国企业在华发展提供更多机遇。”束珏婷说。

(责编：赵竹青、高雷)

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