人民网记者 王震

随着信息通信技术的快速发展，以大数据、人工智能、5G等为代表的数字技术正在推动数字内容产业的深刻变革，科技已经成为内容采集、生产、处理和传播的重要支撑。

伴随着数字内容生产与消费链条的重构，内容产业组织与分工模式的改变，内容科技新应用、新业务不断涌现，给人们生产生活带来广泛而深刻的影响。

北京冬奥，“3D虚拟冰冰”亮相，不仅拥有媲美真人的立体化身形、声音、语气、肢体动作，同时还解锁了东北话、英语等多达31种语言技能。

内容风控，2021年11月，人民日报社传播内容认知国家重点实验室与人民中科共同发布了面向内容安全的跨模态视频搜索引擎——“白泽”，可实现视频搜索、溯源和辟谣、版权监测、视频生产等商业化应用场景的功能。

智能视听，在内容科技的加持下，产业规模不断增大，数据显示，2020年泛网络视听领域产业规模已突破6000亿元。专家认为，随着5G、AI、8K等技术的深入应用，未来智能视听产业的价值将继续提升。

“广义上讲，内容科技是服务新闻出版、媒体传播、网络社交、广播电视、文化娱乐、经营销售等领域，支撑数字内容采集、生产、传播、存储、分析和治理的技术、工具、产品和服务的统称。”6月21日，在2022内容科技成果发布会上，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏表示，我国数字经济蓬勃发展，已成为经济增长和社会发展的关键力量，内容科技在其中发挥着重要作用。

人民网发布的《2021内容科技年度报告》指出，在经济社会发展进程中，数据新生产要素作用日益凸显，内容科技生产力作用与日俱增。内容科技持续推进产业融合与协同创新，驱动内容数据化、数据要素化、要素市场化发展，为数字经济发展注入澎湃新动能。

与此同时，内容科技发展在内容生产、分发、消费的环节也面临一些问题和挑战。例如，深度合成技术造成了虚假信息的泛滥，推荐算法带来了信息茧房效应，内容消费领域存在个人信息泄露的风险等。如何平衡技术创新和风险治理，推动内容科技产业健康发展，正在成为当前急需解决的问题。

2022年初，中国信通院云计算与大数据研究所联合数十家单位发起的内容科技产业推进方阵（以下简称方阵），围绕内容科技涉及的政策、法律、技术、应用及产业开展研究工作，重点推进在新闻出版、媒体传播、网络社交、广播电视、文化娱乐、经营销售等行业或场景落地。6月21日，方阵公布了首批内容科技产品评测结果。测评项目包括数字人系统基础能力评测、智能推荐系统可信能力要求评测、智能营销系列产品基础能力要求评测、内容审核服务系统评测项目，云小微数智人平、“白泽”智能内容审核平台等20个产品项目通过内容科技评测。

“目前，我们已经取得了一定的成绩。在数字领域，牵头制定的两项国际标准属全球首创；在内容审核领域，已成为监管部门的重要助手；在内容分发与运营领域，智能推荐、智能营销等研究成果受填补了产业空白。”何宝宏介绍。

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