原标题：以教师为中心，联想智慧教育新品全方位加持备授课教学

6月23日，联想智慧教育举行2022新品发布会，智慧教育大屏M1 Pro Gen2、教师机2.0、备授课5.0等软硬件新品同时亮相，还推出了覆盖备授课全流程的联想教学教研1+1解决方案。发布会上，北京人大附中物理老师、西瓜视频创作人李永乐老师体验联想智慧教育新品，感受真实备授课场景下，至简科技如何加持一线教师教学。

《教育部2022年工作要点》提出了“实施教育数字化战略行动”。对此，联想中国区大客户业务群智慧教育事业部总经理金鑫表示：“以教师为中心，联想充分考虑到教师备课和课堂授课两个场景，遵循了需求牵引、应用导向的原则，全流程优化教师多场景使用体验，把信息化手段真正引入教育教学中来，推进信息技术与教育教学的深度融合和应用创新。”

会上，金鑫重点提到了教师在使用信息化手段教学时遇到的各类教学软件操作复杂，缺少获取优质资源的通道，集体备课缺少可视化过程性数据，互动录播课设备太多等众多高频痛点。联想智慧教育的新品矩阵，切实围绕着教师实践教学信息化过程中的众多问题，以“用得好”为原则，为教师备课授课打造出一致性流畅体验。

针对教师实操痛点，联想发布了教学教研1+1解决方案：教师备课解决方案包含教师机2.0、备授课5.0、教研平台；课堂授课解决方案涵盖智慧教育大屏M1 Pro Gen2、备授课5.0、班级管理和云互动平台。配合联想教学教研1+1解决方案，联想在本次发布会上发布了包含智慧教育大屏M1 Pro Gen2在内的一系列软硬件方案，打通备授课各个环节，全方位为教师减负提效。

会上，北京人大附中物理老师、西瓜视频创作人李永乐老师现场使用联想教学教研1+1解决方案完成了备课。他表示：“针对日常备课教学中的众多痛点，教学教研1+1解决方案给出了省心又好用的实操方法，比如丰富的备课资源和作业题目能够帮助老师解决备课过程中的找题出卷问题，而便捷的虚拟实验解决了教师实验课准备工作复杂等难题。”

据悉，目前联想智慧教育典型用户已覆盖全国31个省、市、自治区。同时，联想公益与教育相关的项目占到49%。联想智学堂、萤火虫课堂等众多公益项目先后为云南、四川、甘肃、内蒙古等地捐赠了百余间智慧教室，惠及师生1.5万人，金额超过1亿元。

(责编：董童、李源)