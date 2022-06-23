原标题：保利集团统筹推进国企改革三年行动与三项制度改革综述

“我们以‘三项制度’改革为‘三年行动’背书，以‘担当、突破’作为深化‘三项制度’改革的注脚。”这是集团人力资源管理中心的宣言书。

改革越深入越多险滩激流。保利集团坚定啃“硬骨头”，涉“深水区”、挑“重担子”，坚决摒弃“铁交椅”“铁饭碗”“大锅饭”，突出市场化、竞争化、差异化，以“三能”机制激发活力、提高效率。

打响常态化公开竞聘“发令枪” 立稳中长期激励“风向标”

2021年，集团公司党委以上率下，首先对保利财务、保利国际经理层岗位开展公开竞聘，逐步扩大到保利置业、保利发展、集团总部、保利投资。近两年，集团党委管理干部公开竞聘16人，另有多名干部通过竞聘展示进入组织视野，并通过考察后量才使用；2022年伊始，集团公司组织了一场大考，总部28个二级部门负责人岗位“全体起立”，竞争择优，单一岗位报名比例最高达到7:1；在集团公司示范带动下，各级企业公开竞聘干部2000余人，仅2022年1月至5月，集团12家主要子公司陆续开展公开竞聘300场次，涉及所属子企业领导班子、部门中层正副职、内设机构负责人或高级经理等岗位1500多个，累计竞聘上岗1300余人。

保利集团干部任期制和契约化管理按照“应推尽推”的原则，推动经理层成员、非经理层成员、总部部门负责人等实行任期制和契约化管理，实现各类领导人员全覆盖。从2020年率先在“双百”、科改示范企业实施，到2021年已实现子企业人数、户数双双达到百分百。

集团坚持“一适应、两挂钩”的工资决定和正常增长机制，深化工资总额分类管理，尊重企业差异，实行“一企一策”。坚持以绩定薪，保障薪酬水平与岗位价值、能力素质相适应。保利集团全员绩效考核覆盖率已达到100%，收入差距倍数达2.97。集团增强考核结果兑现刚性，强化末等调整和不胜任退出，切实做到在市场浪潮中淘沙，2021年集团管理人员退出比例和员工市场化退出率指标分别达到4.42%和3.52%，在中央企业中均处于较好水平。

印发《中国保利集团有限公司中长期激励工作指引》，为子公司提供“1个指引+1个政策汇编+12个激励工具”构成的“政策包”和“工具箱”，指导子企业结合实际开展了上市公司股权激励、科技型企业岗位分红、混合所有制企业员工持股、项目跟投等各类中长期激励。截至目前，各类中长期激励计划覆盖81户子企业。5户上市公司实施了股权激励，累计激励1717人次，累计授出股份3.6亿股；1户子公司实施科技型企业岗位分红，累计激励246人次，累计分红720万元；2户子公司实施混合所有制企业员工持股，累计激励256人次；保利发展实施项目跟投20批，覆盖546个项目，参与者超过4.7万人次。

优化人才配置 增强队伍活力

“为政之要，惟在得人”，“功以才成，业由才广”。保利集团始终坚持党管干部、党管人才原则，选人用人突出政治性、导向性、规范性，科学合理建强队伍、优化结构。

保利集团牢固树立正确选人用人导向，坚定做到重实干、重实绩、重担当，按照董事长刘化龙提出的“政治过硬、本领高强、发展至上、勇于担当、作风务实、守住底线、自我管理”七个方面的要求加强领导班子和干部队伍建设。

秉持“成熟一批、调整一批、急事先行、分步实施”的务实作风，做好“大盘点”，注重“三对照”：对照编制职责梳理空缺岗位，对照任职规定梳理需交流、退出、退休的干部名单，对照履职情况梳理可调整、提拔的干部名单；推动各级企业分层、分类、分年龄段建立优秀年轻干部人才库。三年间，实现集团党委管理干部中累计交流干部31人，到龄转任改任干部18人，截至目前，集团45岁以下中层干部占比达27%。2021年集团党委新提拔使用干部中，45岁以下占比55%，各子公司新选拔任用干部中，40岁及以下的干部占比38%。

“三项制度”改革不止三年

2016年，保利集团以国有资本投资公司试点为契机，推动“三项制度”改革走向深入，加速“三能”机制落地。2020年，国企改革三年行动吹响号角，集团对标世界一流企业再出发，聚焦深层次矛盾和结构性问题，着力找差距、补短板、强弱项、促提升。

集团通过“废、改、立”将改革经验和重要举措固化为制度体系。三年里，对干部选拔任用、干部考核、干部管理监督、三项制度改革，业绩考核、收入分配、人才规划、人才调配、人才发展等各模块相关制度办法持续进行完善，构成了现行组织人事工作相关制度共计114项，为高质量推进改革三年行动，实现集团“十四五”战略目标提供坚实的制度保障。集团高质量发展“第一资源”的动能更加凸显，全体职工干事创业的积极性持续高涨，2021年全员劳动生产率实现129万元/人，人工成本利润率达到280.5%。

集团注重以增量改革盘活存量成效，不断结合新形势新任务新要求优化健全体制机制。2022年，集团人才体系、人力资本管理体系建设夯基垒台，人力资源管理信息化平台正式上线，将加速实现促“三能”措施规范化、体系化、流程化、标准化，进一步推动改革成果精准落地、持续发力。

三改破局，三载向新。如今，国企改革三年行动决胜在即，三项制度改革任重道远。行百里者半九十。保利集团将坚持把巩固国企改革三年行动成果与深化三项制度改革结合起来，把加强党的领导与健全市场化机制结合起来，深度落实刘化龙董事长提出的“人力资源管理向人力资本管理升级，提品质、上档次、强后劲”要求，打造高素质专业化干部人才队伍，助力集团基业长青。

(责编：曹淼、李源)