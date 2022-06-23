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2022年中央机关和各地公务员招录进一步吸纳高校毕业生

2022年06月23日08:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京6月22日电　在前两年连续扩大招录高校毕业生规模的基础上，2022年中央机关及其直属机构与地方各级机关公务员招录进一步吸纳高校毕业生，共计划招录11.6万名应届生，比去年增加0.9万名。

　　根据疫情形势和防控要求，中央招录机关结合岗位特点和考生实际，灵活采取适当形式，扎实推进面试、体检、考察工作，目前已有超过60%的单位完成面试。各地综合考虑考生分布和考务管理情况，严格落实防疫要求，采取增设笔试考点、就近就便安排考场等，为广大考生提供便利，目前已有8个省份和新疆生产建设兵团完成笔试。

　　今年3月，全国公务员工作推进会在京召开。会议强调，要认真落实党中央、国务院关于做好高校毕业生就业工作的有关部署要求，结合实际扩大招录高校毕业生规模，加强宣传引导，优化方式流程，加快工作进度，吸引优秀毕业生报考。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月23日 15 版）
(责编：曹淼、李源)

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