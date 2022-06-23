原标题：辽宁：高职院校全链条“云服务”促就业

面对疫情带来的复杂严峻就业形势，辽宁多所高职院校“一对一”精准化对接，“点对点”精细化指导，打出线上就业服务“组合拳”，为毕业生就业提供便捷服务。

“直播带岗这种形式很新颖，而且这么快就签约上岗了，我特别高兴。”辽宁轨道交通职业学院辊压产业学院的王圣蔚同学，近日通过“云招聘”成功签约，现已入职沈阳维顶机器人有限公司。

据介绍，中国钢铁工业协会辊压成型技术创新产业联盟、辽宁轨道交通职业学院辊压产业学院等单位近日共同举办专场“云招聘”活动。招聘会采取“云端招聘、直播带岗”方式，直播过程中，学生们纷纷连麦带岗主播、企业HR“一对一”询问岗位情况，带岗主播向学生分享求职经验，帮助学生排解就业困惑。近3小时的直播里，学生共投递就业实习意向书1182份。

疫情期间无法开展线下招聘会、实习等，给学生造成困扰，多所院校不断完善“云招聘”“云签约”“云培训”“云跟踪”“云服务”等全链条就业服务模式，助力学生就业“不下线”。辽宁机电职业技术学院邀请重点企业开展线上岗前培训，近三年共组织集中岗前培训50余次，培训企业近120余家，培训学生4000余人。为毕业生的岗前适应、上岗安全教育、缓解上岗焦虑提供了有效指导。

辽宁机电职业技术学院与山崎马扎克机床辽宁有限公司”云招聘“工作现场。照片由受访者提供

学校还通过“智慧校园就业服务平台”，全覆盖开展毕业生线上跟踪调查，动态掌握毕业生就业状况。“学校有未就业毕业生工作群，我就是在群中求助学校老师，通过推荐顺利找到了工作。”辽宁机电职业技术学院物流管理专业毕业生徐晗驰说。

在一些学校，访企拓岗等工作也在线上线下同步开展，并取得不错效果。“学院已线下及‘云走访’企业近百家，拓岗千余个。”沈阳职业技术学院招生就业处处长周光宇介绍说，学院以二级学院或专业群为依托，邀请相关招聘企业参加线上访企拓岗促就业交流会，交流会上学院领导牵头积极与企业沟通毕业生信息，希望企业加大招聘力度，为毕业生提供更多优质就业岗位和精准的就业信息。

据了解，在“云拓岗”“云招聘”活动中，明年毕业生的就业工作也已提前启动。“来自辽宁的本地企业英特尔半导体（大连）有限公司通过‘云招聘’活动录用了53名2022届毕业生，并与30名2023届毕业生签订了顶岗实习协议。”周光宇说。

沈阳职业技术学院开展书记校长访企拓岗促就业行动。照片由受访者提供

全链条“云服务”离不开企业和家长的支持。辊压成型技术创新产业联盟发起人、沈阳东洋异型管有限公司董事长朱一飞表示，“直播带岗”是在疫情下促进高校毕业生就业的创新举措。多年来企业与辽宁轨道交通职业学院建立了良好的企校合作关系，积极推进产教融合，培育行业所需的跨学科、跨专业技术技能人才，未来，将继续与学校开展多类型的职业培养与职业教育工作。

辽宁机电职业技术学院校系二级密切配合，以“云服务”的形式，解答家长疑虑，形成学校、家长和毕业生三方联动的就业咨询模式。“在学校线上解答家长问题的过程中，我对学校的就业政策和就业推荐等工作有了更具体的了解，有效帮助孩子规划了符合个人实际的就业目标。”智能制造专业毕业生李睿的母亲张文华说。（记者王莹）

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