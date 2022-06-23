原标题：基层服务项目报考火热 招募高校毕业生超12万人

为进一步拓宽基层就业空间，支持高校毕业生就业，人力资源和社会保障部、教育部等部门近日陆续发布了2022年“三支一扶”计划及农村教师特岗计划招募通知。加上此前公布的大学生志愿服务西部计划，今年三项基层服务项目仅全国项目招募规模就将超12万人。

记者22日从人社部等相关部门获悉，当前各省份正在组织各项基层服务项目报考，不少地区报名火热，有的项目平均报名录取比超过了40:1，部分岗位录取比甚至超过100:1。

“三支一扶”计划将招募3.4万人

6月18日，2022年内蒙古自治区“三支一扶”计划、社区民生工作志愿服务考试在全区12个盟市和赤峰市、锡林郭勒盟新增的24个旗县考点开考。这次考试共招募高校毕业生7500人，全区6.85万人报名。

千里之外的广东，“三支一扶”计划第二批528个招募岗位正在接受报名。一位外语类“211”高校毕业生小陈告诉记者，自己第一批没考上，第二批正好有感兴趣的街道办岗位，就马上提交了申请。

“三支一扶”计划，指的是选派高校毕业生到基层支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等。近年来，“到基层、到一线”的就业观念被越来越多高校毕业生接受，“三支一扶”计划报考比例逐年提高。

据人社部相关负责人介绍，2022年“三支一扶”计划向乡村振兴重点帮扶县、脱贫县、易地扶贫搬迁大型和特大型集中安置区所在县倾斜，将招募3.4万人，较去年增2000人，2022年应届高校毕业生以及近两年内离校未就业毕业生均可报名。

截至目前，至少已有北京、山西、江西、广东、贵州、四川等17个省份发布了2022年“三支一扶”计划招募公告，部分省份已经组织完成了考试。

按照人社部、财政部印发的通知，对“三支一扶”人员，中央财政按照东部地区每人每年1.2万元、中部地区2.4万元、西部地区3万元（西藏、新疆南疆四地州4万元）和一次性安家费每人3000元的标准给予补助。

通知要求，各地要按月足额发放工作生活补贴，保障达到当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用人员试用期满后工资收入水平。

记者从江苏等省份获悉，服务期满考核合格的“三支一扶”人员享受公务员定向招录和事业单位专项招聘、报考研究生考试加分、扶持自主创业及自主择业等优惠政策。

“特岗计划”拟招聘高校毕业生6.7万人

近日，湖南教育厅发布2022年特岗计划，面向全国公开招聘3984名教师到农村初中、小学任教，并提出因疫情影响暂未取得教师资格证的高校毕业生，实行“先上岗，再考证”特殊政策。

按照教育部办公厅、财政部办公厅联合印发的通知，2022年全国将招聘特岗教师6.7万名，招聘人数较多省份包括河南、广西、贵州等。

记者了解到，截至目前，湖南、江西、山西、云南等多省份已发布今年的特岗教师报考安排。不少省份提出，符合要求的高校应届毕业生报考特岗教师岗位且录取的可享受学费补偿政策。

根据相关安排，2022年，中央“特岗计划”仍面向中西部省份实施，重点向原集中连片特殊困难地区、国家乡村振兴重点帮扶县、少数民族地区等地区倾斜；重点为乡村学校补充特岗教师，持续优化教师队伍结构。

有关通知明确要求，三年服务期满、考核合格且愿意留任的特岗教师及时入编并落实工作岗位。

西部计划全国项目招募2万人

6月16日，聊城大学举行2022年大学生志愿服务西部计划志愿者出征仪式。168名毕业生即将奔赴西部基层，开展为期1至3年的志愿服务。

根据相关部署，2022年西部计划全国项目实施规模继续保持2万人，地方项目预计实施规模超过3万人，分为乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理、服务新疆、服务西藏7个专项。

当前，甘肃等部分省份仍在紧锣密鼓地进行西部计划全国项目招考。云南等省份则开始进行地方项目的报名选拔。

专家表示，为了让高校毕业生“下得去、留得住、干得好、流得动”，相关待遇还需跟上。

为此，国务院办公厅5月印发《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》再次强调，对到中西部地区、艰苦边远地区、老工业基地县以下基层单位就业的高校毕业生，按规定给予学费补偿和国家助学贷款代偿、高定工资等政策，对其中招聘为事业单位正式工作人员的，可按规定提前转正定级。

新华社记者姜琳、徐壮

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