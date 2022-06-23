原标题：六万个岗位虚席以待 贵阳启动高校毕业生线上招聘季

近日，2022年贵阳贵安“人才月”主题活动暨高校毕业生线上招聘季启动。活动期间，贵州贵阳将围绕高校毕业生和青年人才开展线上招聘会、“直播带岗”等200余场活动，以促进就业创业，大力营造吸引人才、尊重人才、关心人才的浓厚氛围。

“我们将开展线上直播人才招聘专场，邀请企业负责人到主直播间与求职者线上交流。”贵阳综保区组织人事部人才专员刘美玲表示，该区目前已经征集了286个岗位需求，将向2022届在黔高校毕业生和青年人才推送优质就业岗位。

活动期间，类似的“直播带岗”和人才招聘活动，将陆续在贵阳各地展开。除了68352个岗位虚席以待外，贵阳贵安近期将重点在深化高校合作、深挖就业岗位、建立住房保障体系、着力提升收入水平等方面开展工作，吸引更多毕业生到贵阳贵安就业创业，推动校地融合发展，促进就业创业工作落地落实。

据介绍，今年贵州省高校毕业生达27.3万人。为了吸引更多的高校毕业生到贵阳贵安就业创业，贵阳市委人才工作领导小组还发布了贵阳贵安人才住房保障计划。在“十四五”期间，贵阳贵安将筹建不少于10万套（间）保障性租赁住房，其中70%用于各类人才住房保障；对于租住贵阳市人才公寓、人才保障性租赁住房的新进大学生，配租成功后还可以申请到一定金额的租房补贴。（实习生陈芳芸 兰霞 记者何星辉）

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