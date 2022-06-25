焦磊

当前，促进困难行业恢复发展，让受疫情冲击较大的行业挺得住、过难关、有奔头，不仅需要助企纾困政策精准发力，更需要行业企业自身坚定信心、积极转型、创新发展。今天，走出疫情寒冬，挑战全新赛道，不少行业从业者正开辟更多新的“增量”地带。“转型更是新机遇”系列报道从多个行业维度出发，聚焦转型中的坚守者，讲述“二次创业”的奋斗故事。

“以前习惯去菜市场买菜，可以挑挑拣拣。居家期间发现网上买的菜也很新鲜，配送速度也挺快。”

“我喜欢数码产品，喜欢去线下店铺实际体验之后，在网上货比三家后再购买。”

“我们在加速转向线上，平台也会帮我们调整库存结构，帮我们节约了不少成本。”

作为保障民生、拉动消费的重要市场主体，零售企业具有更新迭代速度快的特点，疫情影响下，零售行业传统消费方式、供应结构和渠道策略加速转变。加速数字化转型、打造零售全链条、推进全域营销……零售业正通过创新发展，满足消费者不断变化、持续升级的新型需求。

以点突破 加速数字化转型

疫情影响下，企业数字化转型的步伐进一步加速。以零售业为例，一些企业通过对产品渠道、运营流程等进行数字化改造，助力在疫情期间保持业务连续性，也为把握数字化发展机遇夯实了基础。

数字化趋势在疫情发生后迅速发展。图片来源：麦肯锡《中国消费者报告2021》

“我们通过升级数字化后台，能够清楚看到居民购买商品的结构和数量，有助于我们采购居民最需要的商品。”一家便利店店长介绍道，疫情发生后，人们倾向于就近采购，平时在大型超市或者菜市场购买的生鲜商品也选择到便利店购买。

根据凯捷研究院调查数据显示，2021年9月，随着疫情缓解，72%的消费者希望在疫情结束之后能够长期在实体店进行消费，超出了疫情前选择实体店的人数。同时，随着消费者回归传统渠道，在实体店购物的频率上升，消费者使用线上渠道的频率仍趋于稳定。

如此可见，线上购物的增长并不代表线下购物的减少，两者有机结合，更能满足消费者的需求。

“门店首创智能真人视频导购，能提升更多体验感，帮助消费者买到更合适的商品。”国美电器董事长黄秀虹介绍说，国美以解决消费者的体验痛点为目标，打造了以“展示体验+家延伸+家娱乐+家服务”为定位的全新模式线下门店，并通过提供体验、服务、社群营销，产生用户粘性、推动复购。

服饰品牌红豆股份则以微信小程序为突破点，在拥抱用户需求的同时，实现对用户的拉新、留存、促活、推广。截至2021年底，小程序业务全年销售实现2.89亿，GMV增长近3倍，CRM会员拉新达220万，消费会员复购同比提升18％。

中国庞大的消费市场人群催生着不同的消费需求，不论是在线上还是线下，大零售商还是小便利店，数字化点对点触达消费人群的趋势正在快速进行。

中国信息协会常务理事、新经济研究院院长朱克力在接受人民网采访时表示，培育新型消费，促进线上线下消费融合发展是促消费的重要着力点。在国家政策、行业发展、消费环境和消费习惯转变等综合驱动下，零售数字化下沉和消费升级是大势所趋。

数字赋能 打造零售发展全链条

大数据、物联网、人工智能设备、区块链、智能物流……新兴技术正在不断重塑零售业的“人-货-场”。各种形态的线上线下门店是链接商品和消费者的终端，而在终端之上，生产、运营、仓储、物流等前端环节形成的数字化零售全链条也十分重要，这对零售企业构建或进入全渠道、智慧零售生态系统提出了新要求。

“以前进货需要通过层层经销商、代理商，不仅进货麻烦，层层叠加，进货成本也比较高。”北京一位经营食品饮料的商户表示，过去因为数据智能不足、缺乏信息对称性、缺少议价权等问题，不少垂直类小企业、商户利润微薄，疫情影响下经营受到的冲击更大。

在此背景下，国内零售领域加速推进B2B电商平台的数字化零售全链条，将中国庞大而又极度分散的零售渠道有条理的“归纳”了起来，为小店老板、物流供应商和消费品企业带来了经营价值的扩张。

供应链变革也正是服饰品牌都市丽人的“二次创业”的核心之一。都市丽人结合京东在零售数字化方面的深厚积累，利用以京东云为技术底座的数字化服务体系，实现供应链数智化改造。

通过数智化改造，都市丽人原有供应链生产效率提升10%以上，通过信息化建设，可实时监控订单进度。通过引进精益化生产，使得流程变短，人工数量降低，生产稳定性提升，材料损耗降低，综合效益提高。通过产品研发与供应链协同，可根据消费者需求、当季时尚趋势预测等进行反向定制，缩短新品类生产周期，提升效率，降低库存风险，适应多产品快速转换生产。

多面布局 全域营销促达品销合一

统计数据显示，我国“Z世代”的人口数量达2.6亿，探究其群体特征及消费方式，有助于零售企业把握未来布局方向。

相关调查显示，相比其他国家，中国“Z世代”更习惯于全渠道购物。以服装为例，近40%的中国Z世代消费者表示会去门店看实物，随后线上下单。在其他国家/地区这个数据只有15%-30%。同时，社交平台的产品体验以及评论，是影响中国不同世代消费者的重要因素。品牌官方社交账号的互动、关键意见领袖（KOL）的测评、大众点评的评分……这些因素都对购买选择产生了深刻影响。

随着消费渠道和消费选择更趋于多样性，线上渠道（DTC营销、电商平台、社交电商等）已经成为品牌除传统实体渠道外的“必选项”。

早在2020年，红豆股份就开始建立全域营销体系，推进渠道向纵向延伸，在不断完善线下门店、传统电商等零售渠道的同时，积极布局抖音等社交电商新渠道。如今，红豆已经形成“线下门店（联销、直营）+线上店铺（平台电商、社交电商）”的全渠道营销。

红豆工作人员进行直播带货。图片来源：受访方供图

其中，线上店铺以平台电商为主要销售来源，依托平台流量，通过直播带货等形式促成销售；微信小程序、抖音等社交电商则以社交或内容应用影响为主。数据显示，2021年，红豆的直播销售额达6742.8万，同比增长216％。

“后疫情时代，零售企业布局的核心在于回归用户需求，打造用户为中心的柔性供应链，构建新型消费生态圈。为更好地满足不同人群和Z世代等主力消费人群的消费需求，应把握去中心化的时代特征，运用新经济思维和新数字技术，打破企业组织和行业边界，为价值链的各个环节和各类参与者创造新效率、开辟新空间、产生新价值。”朱克力表示。

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(责编：赵竹青、高雷)