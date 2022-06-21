人民网记者 任妍

当前，促进困难行业恢复发展，让受疫情冲击较大的行业挺得住、过难关、有奔头，不仅需要助企纾困政策精准发力，更需要行业企业自身坚定信心、积极转型、创新发展。今天，走出疫情寒冬，挑战全新赛道，不少行业从业者正开辟更多新的“增量”地带。“转型更是新机遇”系列报道从多个行业维度出发，聚焦转型中的坚守者，讲述“二次创业”的奋斗故事。

“大家在给兵马俑拍照时记得关掉美颜相机，可不要把国字脸的秦俑拍成瓜子脸了……”陕西人气导游“冰蛋”以诙谐幽默的讲解风格走红抖音，拥有847万粉丝，发布视频获赞达7210万次。

冰蛋本名叫张斌，通过短视频和直播等形式，让受疫情影响不能到现场参观的游客，远程享受更具趣味性和持久性的“沉浸游”。

旅游业作为聚集性、流动性行业，受疫情冲击影响较大。发力云上旅游、推出数字藏品、打造文旅IP、布局智慧文旅……加速创新转型从而打开旅行“任意门”，不仅是旅游业自我革新、突破发展的必然选择，更是助力美好生活的关键抓手。

宅居云游开辟行业新模式

慢直播、短视频、VR（虚拟现实）体验……疫情影响下，文旅行业借助短视频、直播等新媒体形式打造“云旅游”，在丰富线上文旅产品供给的同时，也为线下潜在获客做好准备。

冰蛋视频讲解旅游景点（任妍制图）

“蛋蛋娃！你爷是建兵马俑滴，你大大是研究兵马俑滴，你是讲兵马俑滴！你要是把兵马俑讲不好你看你咋交代！”张斌告诉记者，自己在2013年参加工作，也成了家里的“俑三代”。

从一名导游转型做旅游主播，背后有怎样的思考？张斌告诉记者，“疫情防控期间，在家一直思考我的工作到底是什么？信息化和全媒体时代给所有旅游人提供了一个崭新的舞台。虽然不能带团，但我一样可以通过这些平台给大家讲解我所了解的历史知识。各地的朋友不能出游，我也一样可以带着大家云游陕西的古迹。”

旅游业按下“暂停键”的时间里，不少像张斌这样的行业坚守者转战“云端”，开启了全新的赛道。市场分析报告显示，今年“五一”假期，抖音用户们宅家观看旅行视频，共“云游”了38.5亿次中国。

对行业而言更重要的是，短视频、直播中不仅带入了风景，更传递了新玩法，酝酿出新机遇。来自山东的李先生表示，“直播镜头拉近了我们与景区的距离，我所看到的美景已经写进了未来的出游计划。”

“疫情阻断的主要是物理空间畅通。但疫情阻断不了人们情感和精神的深层次需求，随着文旅受众群体的年轻人越来越多，其消费理念和体验重点也发生改变，呈现出旅游消费的短途化和本地化、旅游体验的数字化及场景变革等新趋势，这意味着文化旅游行业正在迎来转型升级的新拐点和新机遇。”中国信息协会常务理事、新经济研究院院长朱克力在接受记者采访时表示。

科技赋能激活文旅新业态

“古建有画说”公益数字文创藏品。来源:山西省文物局

佛光寺、晋祠、平遥古城、飞虹塔、永乐宫……动动手指就能收藏。

今年“中国旅游日”期间，山西首次推出“古建有画说”公益数字文创藏品计划，面向社会免费限量发行五款、共计5万份的山西古建筑数字藏品，用户不仅可以在线上感受山西古建之美，同时基于区块链技术可以在云端将古建数字藏品永久收藏。

计划得到了广大网友的热情支持，在推出不到30分钟之内被全部领取完毕，超过3.5万名用户主动申领数字藏品，成为“山西古建护宝人”。

有市民表示，“通过手机就可以将咱们山西的古建收藏起来，成为‘古建护宝人’，感觉特别骄傲！而且这个作品加入了很多年轻的元素，既有山西特色，又很‘潮’！”

近年来，文旅转型不断融入科技元素，“文化+”“旅游+”以及“文旅+”相互赋能、相互促进，进一步创新产品、创新业态。

而以动漫IP为核心的相关消费也迎来指数型增长，成为文旅产业具有强大转化能力的新领域。

山西省晋中市平遥县文化和旅游局信息中心主任陈红瑾在接受记者采访时表示，让文物活起来、历史不再冰冷、非遗生活化是平遥古城探索转型升级的初心，我们打造的大型原创动画片《古城小镖师》以动漫为桥梁，搭建平遥古城与当代年轻人情感共鸣的舞台。希望更多年轻人能了解平遥传统文化和历史，最终实现古城品牌价值提升。

“数字文旅会成为未来发展的一个重要方向，有助于引导旅游产品的创新、旅游业态的丰富，还将深度改变旅游管理和创新服务的模式。”山西大学旅游学院教授朱专法认为。

智慧旅游助推行业新发展

济宁全域智慧旅游大数据平台建成（受访者供图）

在山东省济宁市三孔景区，有这样一项体验项目：游客可以通过一副MR眼镜连接起过去与现在、虚拟与现实，人们不仅可以感受文化遗产，还可以走进千年前的世界，见证鲜活的文化场景。

作为中华文明的主要发祥地之一，济宁自古素有“孔孟之乡、礼仪之邦、运河之都”的美称，始祖文化、儒家文化、水浒文化、运河文化、梁祝文化在这里交相辉映、相融共生，文旅产业独具特色。

济宁孔子文化旅游集团市场营销中心主任杨岩告诉记者，尽管疫情冲击了当地旅游业，但作为旅游从业者必须学会在逆境中突破。

“随着目前国内疫情防控形势好转，各项纾困解难的政策落实，我们也在积极开展旅游惠民季、开发城市‘微旅游’、乡村休闲游，推进‘一码游济宁’新型智慧旅游模式，加快线上线下融合。”杨岩表示。

在智慧转型方面，摆脱对门票经济的依赖，扩大品牌影响力，是各大景区转型的主要方向。杨岩表示，今年以来，他们正加速打造智慧旅游新服务赋能文旅产业：通过完善全域旅游大数据指挥平台、提升“一码游济宁”智慧旅游服务平台建设、加快打造智慧·三孔MR数字文旅融合项目以及数字文创空间、沉浸式虚拟景区游览等系列高科技数字化文旅产品，持续推动旅游业态转型升级。

在疫情防控形势趋稳向好的当下，“静待花开”成了旅游业的期盼。

当前，随着各级政府相继出台稳经济一揽子措施，旅游业纾困发展也有了更好的政策保障。因此，进一步激发旅游行业的内生动能，不断创新消费场景、商业内容、运营模式，以新思维盘活文旅市场，成为行业新的风向。

(责编：孙红丽、高雷)