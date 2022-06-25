人民网北京6月25日电 （记者杜燕飞）记者从中国海洋石油集团有限公司（以下简称中国海油）获悉，今日，我国首个自营超深水大气田“深海一号”投产一周年，累计生产天然气突破20亿立方米，累计外输凝析油超过20万立方米，成为我国“由海向陆”保供粤港澳大湾区和海南自贸港的主力气田。

“深海一号”大气田累产天然气超20亿立方米。受访者供图

据介绍，“深海一号”大气田采取“半潜式生产平台+水下生产装置+海底管线”的全海式生产模式开发，首创“保温瓶内胆式”立柱储油技术，能实现采出油气的就地分离和凝析油的安全存储，有效降低海底油气管线的铺设费用，探索出深海天然气经济高效开发的新路径。

“‘深海一号’大气田投产5个月内即实现了产能达峰。在气田产量保持高位运行的状况下，我们优化生产工艺流程，建立起完整的深水油气关键设备和重要作业操作方案，解决了许多对气田安全稳定生产存在影响的难题，预计2022年气田全年产量将达到30亿立方米。”“深海一号”大气田总监雷亚飞说。

“能源一号”大气田正在进行凝析油外输作业。受访者供图

据雷亚飞介绍，中国海油现场作业团队根据生产和保供实际动态调整生产操作策略，在一年时间内先后完成16船次凝析油外输作业，整船凝析油外输用时较最初缩短近三分之一，形成安全高效的深海气田运营管理方案。同时，在确保安全的基础上持续追踪深海油气处理关键设备，特别是国产设备在极端条件下的运行状态，记录相关运行参数，为自主关键核心技术的可靠性提升积累了技术资料。

“深海一号”能源站。受访者供图

“目前，我们已经组建了以“深海一号”大气田建设和运营技术人员为骨干的‘深海二号’项目团队，加速推动我国首个深水高温高压气田‘深海二号’（陵水25-1）的建设工作，力争实现深海油气资源高效接续开发。”中国海油海南分公司副总经理李力表示，新建项目将融入现有的天然气供应体系，进一步扩大深水天然气产量规模，提高我国能源自给率。

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