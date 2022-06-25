人民网北京6月25日电 （黄盛）日前召开的中央全面深化改革委员会第二十六次会议，对数据要素确权、流通、安全、监管等方面作出重要战略部署与引导方针。业内专家表示，此次会议标志着我国数据要素基础制度顶层设计进一步完善，数据基础制度的建设将全面提速，打造繁荣有序产业生态。

会议指出，要建立数据产权制度，推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制；要建立合规高效的数据要素流通和交易制度，完善数据要素市场化配置机制；要把安全贯穿数据治理全过程，守住安全底线，明确监管红线；要构建政府、企业、社会多方协同治理模式，强化分行业监管和跨行业协同监管。

香港科技大学智能网络与系统实验室主任、副教授陈凯表示，数据要素基础制度建设的加速以及确权、流通、安全、监管等上层设计的进一步完善，有效加快了数据要素市场的培育，发挥出大数据特性优势，夯实产业发展基础，构建稳定高效产业链，打造繁荣有序产业生态。

国务院发展研究中心副研究员顾天安认为，数据作为数字时代最重要的生产要素，正在全面重构全球生产、流通、分配和消费等领域，成为大国间竞相争夺的制高点。充分释放数据要素价值，推动形成全国一体化的超大规模数据要素市场，是充分发挥我国海量数据资源和丰富应用场景优势的前提保障。

据悉，我国数据要素市场的培育和基础制度的建设已有扎实基础。在陈凯看来，我国丰富的数据场景与规模庞大的数字规模，为数据要素的市场化流通提供了丰富的数据生态基础。同时，以“区块链”“隐私计算”为代表的技术不断成熟，为解决数据存证、数据确权、数据流通安全及隐私保护等问题提供基础支撑，为海量复杂的数据要素全面流通提供了坚实技术保障。

“各地数据交易所陆续开展了对数据安全流通机制的深入探索，为统筹规划、全面建设数据基础制度提供了宝贵的先行经验。”陈凯说，数据要素流通价值获得了社会面的广泛认同，社会各界资源持续朝着数字经济领域积极涌入。

在各界资源逐步投入的数据要素市场中，隐私计算技术在保护数据隐私安全的前提下，对数据进行分析和计算，为数据的跨行业、跨机构的高效安全流通提供了有力保障。

“隐私计算正是平衡数据利用与安全的重要策略。”中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏表示，隐私计算是涵盖众多学科的交叉融合技术，目前已形成了多方安全计算、联邦学习、可信执行环境为代表的相对成熟的技术体系，为数据的隐私保护与计算提供丰富的解决方案。

“隐私计算实现对数据特性使用权定性、形成可控定量供给，有效避免了数据滥用风险，厘清了数据责、权、利，有效促进了数据要素有序应用与数据价值的安全释放。”陈凯认为，目前隐私计算技术在金融、政务、医疗等场景不断落地，但是计算效率仍然是制约隐私计算行业快速发展的重要因素。特别是随着数据交易体系的逐步完善，未来大量的数据流通需求会逐步涌现，庞大的数据量和复杂的数据特征，会成为隐私计算技术需要解决的问题。

随着我国数据流通场景的快速拓展，数据市场体量的急剧扩张，如何在保证数据流通安全与合规的前提下，提高数据流通效率是数字经济的核心诉求。

有业内人士表示，隐私计算在数据基础制度建设过程中主要起到保驾护航的作用。“数据资源的开发利用实际上伴随着数据泄露、数据滥用、个人隐私受侵害等一系列安全问题，而隐私计算正在从理念和技术层面为数据安全提供保障。”上述业内人士说，隐私计算强调的是数据“可用不可见”，以及强调对数据分析结果的使用，是从数据全生命周期的角度对数据进行安全保护，强调在保障安全的基础上充分释放数据价值。

(责编：赵竹青、高雷)