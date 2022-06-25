人民网北京6月25日电 （记者乔雪峰）“救援行业的标准化、规范化建设和人才紧缺的现状等问题突出，也是救援行业发展必须转型的方向。”6月24日，中国汽车流通协会副会长兼秘书长肖政三在第七届中国汽车救援行业大会上表示，面对当前我国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段，中国成为汽车全球最大的汽车市场，为汽车救援行业发展奠定了坚实的沃土。

面对整个救援行业正处在新旧动能转换和机构调整的攻关期，肖政三指出，救援及相关企业要抓住机遇，改变现状，集救援人的智慧，共商大计，不断推进救援行业向前发展。

在谈及致力于发展救援行业，保障道路通行的发展问题上，浙江交投高速公路运营管理有限公司董事长于群力指出，为保障人民群众美好出行的愿望，做好高速公路安全运营和管理的同时，还要打造更优质的高速公路救援体系，为汽车救援行业发展创造价值，贡献自己的力量。

谈到“十四五”时期汽车救援行业未来发展趋势时，中国汽车流通协会汽车俱乐部分会常务副理事长兼秘书长张士立从五个方面进行了分析：一是服务标准化，开展服务标准化有利于行业规范、提高服务质量、增强企业核心竞争力。

二是服务集成化，将分散的服务进行资源整合，打包成不同的产品组合，既可以提供给个体客户，也可以提供给其他行业或集团客户。

三是发展网络化，由众多服务网点所构成的服务网络是实现服务、落实服务的基础，也是进一步延伸服务、进行商业开发的前提。

四是技术创新化，随着大数据、云计算、移动互联、人工智能现代技术的广泛应用，大力推进汽车救援服务的个性化、智能化、便捷化，开展企业的全面管理，创新汽车救援服务业态。

五是投资国际化，引进投资，以此加速整合速度，促进汽车救援发展。

对于宏观经济形势下汽车救援行业的发展，中国汽车流通协会产业协调发展工作委员会副秘书长樊宇指出，激烈竞争下救援企业需加大基础设施投入，包括网络覆盖、专业装备、信息系统等，通过多环节逐一提升用户的服务体验，才能建立竞争优势。此外，新能源汽车市场快速扩张下，新的市场机会需要救援企业预先制定应对策略。

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