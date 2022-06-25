新华社长沙6月25日电（记者温竞华、刘芳洲）《中国科技人力资源发展研究报告（2020）》25日在第二十四届中国科协年会上发布。报告显示，我国科技人力资源以中青年为主，39岁及以下人群约占四分之三，年轻化特点和趋势明显。

科技人力资源是指实际从事或有潜力从事系统性科学和技术知识的产生、发展、传播和应用活动的人力资源，反映一个国家或地区科技人力的储备水平和供给能力，其规模和素质是衡量一个国家综合国力和发展潜力的重要指标。

报告显示，不考虑出国留学未归、“专升本”等因素，截至2020年底，我国科技人力资源已达11234.1万人。

报告指出，近十余年来，我国科技人力资源年龄结构持续保持年轻化。截至2019年底，在接受过科技领域高等教育的绝大部分科技人力资源中，39岁及以下的科技人力资源占比达73.89%，50岁及以上的科技人力资源仅占9.94%。

我国科技人力资源学历层次呈现以专科为主、本科次之、研究生最少的金字塔形分布，本科及以上科技人力资源占比持续提升，学历结构不断优化；女性科技人力资源增长迅速，占比从2005年的约三分之一提升到2019年的约40%，性别比例更加趋于均衡。

专家认为，未来我国科技人力资源将继续保持总量增长态势，应不断提升培养质量、完善激励机制，加快促进科技人力资源由大转强，为我国培养造就一支规模宏大、素质优良、结构优化、作用突出的科技人才队伍，加快建设世界重要人才中心和创新高地而努力。

报告由中国科协创新战略研究院联合有关专家学者共同研究完成，系统梳理了2005年以来我国科技人力资源的发展变化特征，研判未来我国科技人力资源发展趋势，并提出促进我国科技人力资源持续发展的政策建议。

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