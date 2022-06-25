人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“时光酿造美好”2022毕业季系列主题活动即将上线

2022年06月25日18:13 | 来源：人民网
小字号

时光酿造美好，也见证着高校毕业生们积极投身新时代建设、拼搏正当时的青春故事。

为点亮高校毕业生们的“就业梦”，展现同学们逆势而上、创新奋斗的精神面貌，人民网携手金沙酒业将自2022毕业季（6月底）开展 “时光酿造美好”2022毕业季系列主题活动，致敬美好生活奋斗者，同时为大学生就业保驾护航。

通过护航计划，金沙酒业将联合上下游企业，面向全国2022届高校应届毕业生进行招聘，提供优质的就业岗位，并相继推出100张毕业人像摄影展、时光酿造美好主题短片、#请回答首届00后毕业生#微博互动，陪伴同学们在“不一样的毕业季”找寻成长目标，陪伴同学们蜕变成梦想中的模样，陪伴同学们用奋斗来展现当代青年的担当。

纵有疾风起，人生不言弃。毕业生们，期望你可以在金沙酒业美好招聘护航行动中获得一份理想的工作，从100张青春面孔中找到拥有同样理想的你，在学长学姐叙述的字里行间获取成长的答案。

同学们，时代造就青年，时光酝酿美好！

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：数据基础制度建设提速 打造繁荣有序产业生态
　　人民网北京6月25日电 （黄盛）日前召开的中央全面深化改革委员会第二十六次会议，对数据要素确权、流通、安全、监管等方面作出重要战略部署与引导方针。业内专家表示，此次会议标志着我国数据要素基础制度顶层设计进一步完善，数据基础制度的建设将全面提速，打造繁荣有序产业生态。…
累产天然气超20亿立方米 我国首个自营超深水大气田“深海一号”投产一周年
　　人民网北京6月25日电 （记者杜燕飞）记者从中国海洋石油集团有限公司（以下简称中国海油）获悉，今日，我国首个自营超深水大气田“深海一号”投产一周年，累计生产天然气突破20亿立方米，累计外输凝析油超过20万立方米，成为我国“由海向陆”保供粤港澳大湾区和海南自贸港的主力气田。 “深海一号”大气田累产天然气超20亿立方米。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部