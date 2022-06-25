时光酿造美好，也见证着高校毕业生们积极投身新时代建设、拼搏正当时的青春故事。

为点亮高校毕业生们的“就业梦”，展现同学们逆势而上、创新奋斗的精神面貌，人民网携手金沙酒业将自2022毕业季（6月底）开展 “时光酿造美好”2022毕业季系列主题活动，致敬美好生活奋斗者，同时为大学生就业保驾护航。

通过护航计划，金沙酒业将联合上下游企业，面向全国2022届高校应届毕业生进行招聘，提供优质的就业岗位，并相继推出100张毕业人像摄影展、时光酿造美好主题短片、#请回答首届00后毕业生#微博互动，陪伴同学们在“不一样的毕业季”找寻成长目标，陪伴同学们蜕变成梦想中的模样，陪伴同学们用奋斗来展现当代青年的担当。

纵有疾风起，人生不言弃。毕业生们，期望你可以在金沙酒业美好招聘护航行动中获得一份理想的工作，从100张青春面孔中找到拥有同样理想的你，在学长学姐叙述的字里行间获取成长的答案。

同学们，时代造就青年，时光酝酿美好！

(责编：曹淼、李源)