新华社北京6月25日电（记者刘诗平）黄河下游引黄涵闸改建工程、湖南大兴寨水库工程、安徽包浍河治理工程25日开工建设，它们均为国务院部署实施的150项重大水利工程之一，也都是今年重点推进的55项重大水利工程之一。

黄河下游引黄涵闸承担着引黄灌区农业引水和一些跨流域调水的任务。总投资达20亿元的改建工程涉及鲁豫21个县区37座涵闸，总工期预计36个月。工程建成后，将进一步提高引黄灌区的供水保障率，改善沿线地区城镇生活、工业及生态供水条件。

湖南大兴寨水库以防洪为主，结合供水、灌溉，兼顾生态补水。总投资达51亿元的大兴寨水库工程设计灌溉面积2.47万亩，总工期预计36个月。工程建成后，将全面提升湘西州府吉首市的城市防洪能力和供水保障能力，改善吉首市农业产业灌溉条件和当地生态环境。

安徽包浍河治理工程包括疏浚河道、加固堤防、建设涵闸、兴修防汛道路等建设内容，涉及安徽省亳州、淮北、宿州、蚌埠等地市。总投资达25亿元的包浍河治理工程总工期预计36个月。工程建成后，将进一步完善包浍河流域防洪除涝工程体系，提高包浍河防洪排涝标准，恢复涵闸蓄水灌溉等功能。

水利部相关负责人表示，今年全国要完成水利建设投资超过8000亿元，同时将确保新开工建设重大水利工程30项以上。在加大政府投入的同时，将充分发挥市场机制作用，多渠道筹集建设资金，满足大规模水利建设的资金需求。

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