人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国多项重大水利工程同日开工

2022年06月25日18:52 | 来源：新华网
小字号

新华社北京6月25日电（记者刘诗平）黄河下游引黄涵闸改建工程、湖南大兴寨水库工程、安徽包浍河治理工程25日开工建设，它们均为国务院部署实施的150项重大水利工程之一，也都是今年重点推进的55项重大水利工程之一。

黄河下游引黄涵闸承担着引黄灌区农业引水和一些跨流域调水的任务。总投资达20亿元的改建工程涉及鲁豫21个县区37座涵闸，总工期预计36个月。工程建成后，将进一步提高引黄灌区的供水保障率，改善沿线地区城镇生活、工业及生态供水条件。

湖南大兴寨水库以防洪为主，结合供水、灌溉，兼顾生态补水。总投资达51亿元的大兴寨水库工程设计灌溉面积2.47万亩，总工期预计36个月。工程建成后，将全面提升湘西州府吉首市的城市防洪能力和供水保障能力，改善吉首市农业产业灌溉条件和当地生态环境。

安徽包浍河治理工程包括疏浚河道、加固堤防、建设涵闸、兴修防汛道路等建设内容，涉及安徽省亳州、淮北、宿州、蚌埠等地市。总投资达25亿元的包浍河治理工程总工期预计36个月。工程建成后，将进一步完善包浍河流域防洪除涝工程体系，提高包浍河防洪排涝标准，恢复涵闸蓄水灌溉等功能。

水利部相关负责人表示，今年全国要完成水利建设投资超过8000亿元，同时将确保新开工建设重大水利工程30项以上。在加大政府投入的同时，将充分发挥市场机制作用，多渠道筹集建设资金，满足大规模水利建设的资金需求。

(责编：王静、胡永秋)

分享让更多人看到

推荐阅读
业界聚焦汽车救援行业发展新趋势
　　人民网北京6月25日电 （记者乔雪峰）“救援行业的标准化、规范化建设和人才紧缺的现状等问题突出，也是救援行业发展必须转型的方向。”6月24日，中国汽车流通协会副会长兼秘书长肖政三在第七届中国汽车救援行业大会上表示，面对当前我国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段，中国成为汽车全球最大的汽车市场，为汽车救援行业发展奠定了坚实的沃土。…
业界：数据基础制度建设提速 打造繁荣有序产业生态
　　人民网北京6月25日电 （黄盛）日前召开的中央全面深化改革委员会第二十六次会议，对数据要素确权、流通、安全、监管等方面作出重要战略部署与引导方针。业内专家表示，此次会议标志着我国数据要素基础制度顶层设计进一步完善，数据基础制度的建设将全面提速，打造繁荣有序产业生态。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部