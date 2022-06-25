新华社北京6月25日电 水利部发布的旱情通报显示，针对内蒙古、河南、陕西、甘肃四省区旱情，水利部25日16时启动干旱防御Ⅳ级应急响应。

通报指出，今年4月份以来，江淮大部、黄淮、华北大部、西北东部中部等地降雨，较常年同期偏少三成至七成。受其影响，北方部分地区旱情露头并快速发展。

据预测，未来一段时间，西北东部及华北局部降雨仍然偏少，内蒙古、河南、陕西、甘肃等省区旱情可能持续或发展。

水利部针对四省区旱情启动干旱防御Ⅳ级应急响应，同时发出通知，相关地区要密切监视雨情、水情、旱情，科学调度水利工程，强化各项抗旱措施，全力确保群众饮水安全，努力保障农业灌溉用水需求，尽可能减轻干旱影响和损失。

目前，水利部已派出工作组赴内蒙古自治区指导地方做好抗旱工作。

(责编：胡永秋、白宇)