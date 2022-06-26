人民网记者 孙博洋

中国科协学会服务中心党委书记王婷在致辞中认为，科学“我国检验检测产业从业机构数量居世界第一，市场规模最大，达4090.22亿元人民币。”25日，国家市场监督管理总局认可与检验检测监管司一级巡视员乔东在长沙举行的测试装备创新发展论坛上透露如上数据。

图为论坛现场。来源：中国检验检测学会

原国家质检总局葛志荣副局长在致辞中表示，一个国家测试装备的先进性直接决定了这个国家的科技水平实力，同时反映了该国在国际上的科技地位。世界各国都将测试装备的发展和创新列为国家重点发展战略。我国测试装备领域相比国外起步较晚，产业基础较为薄弱，在观念意识、技术能力、产品质量等方面还存在不小的差距。但近些年，我国在测试装备领域已经取得了积极进展，得到了国家有关部委的高度重视。利好政策不断的出台，测试装备企业迎来重大发展机遇。

国家市场监督管理总局认可与检验检测监管司一级巡视员乔东在线上致辞中表示，我国检验检测产业从业机构数量居世界第一，市场规模最大，达4090.22亿元人民币。根据SDI公布的数据显示，2021年全球实验室分析和生命科学仪器市场规模已超过690亿美元，中国市场占比超过15%，随着检验检测服务产业发展的需求不断增高，测试装备的创新动力越来越强；同时，科学仪器测试装备技术突破成果转化效率提高，推动检验检测市场从低效人员密集型走向高效科技创新型。

仪器的“产学研用”合作体系应以政府为主导，加强宏观管理，营造有利于科学仪器开发应用的政策环境; 以企业为主体，提高科学仪器的技术转化能力与制造水平; 以高校和科研机构为技术核心，实现科学仪器的理论研究突破和技术的不断创新; 以市场为导向，满足不同细分用户的需求。通过整合政府、企业、高校、科研机构等各方面资源，同时围绕市场规律，在各个不同主体间形成有效互动，强强联合。

长沙市科协党组成员、副主席王准在致辞中表示，湖南正在按照党中央、国务院决策部署，在省委省政府领导下大力实施“三高四新”战略，检验检测行业是为经济健康发展保驾护航的重要力量。这是产品、服务、环境质量安全的重要环节。截至目前，湖南省共有各类检验检测机构近2000家，拥有国家检验检测产业聚集区和示范服务区“双国家级”平台的长沙岳麓高新区，发展测试装备也有很好的行业基础和市场需求。

中国检验检测学会会长李怀林在致辞中表示，分析仪器是实施检验检测必不可少的工具。本次测试装备创新发展论坛的主题是围绕检验检测科学仪器发展的关键问题，介绍国内外现状及发展趋势，聚焦高端测试装备和核心零部件攻关、科技成果转移化、科学仪器的应用与评价、创新应用示范基地建设，推动全国测试装备创新能力提升，创新成果尽快转化为生产力。

据了解，论坛期间，“中国检验检测学会测试装备分会”正式揭牌宣布成立，旨在长期建立测试装备与检验检测产业技术间融合发展机制，为推动检验检测产业高质量发展作出新的贡献。

(责编：杨虞波罗、高雷)