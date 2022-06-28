人民网北京6月28日电 （记者申佳平）6月28日，在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，国家发展改革委副秘书长杨荫凯提到，下一步将适度超前布局有利于引领产业发展和城镇化建设的基础设施。

杨荫凯指出，党的十八大以来，国家发展改革委会同有关方面积极扩大有效投资，持续深化投融资体制改革，不断促进民间投资，充分发挥投资关键作用，我国固定资产投资保持稳定增长，对经济持续健康发展发挥了重要作用，主要取得了四个方面的明显成效。

第一，投资规模稳步增长，投资结构不断优化。2013-2021年，全社会固定资产投资累计完成约409万亿元，年均增长7.8%。十年来，投资结构不断优化：一是第三产业投资增速快于投资整体增速，2013-2021年，第三产业投资年均增长8.9%，投资占比从2012年的61.7%上升到2021年的66.6%；二是新动能投资亮点纷呈，高技术产业投资年均增长15%；三是社会领域投资增速较快，近年来均保持两位数以上的增速。

第二，重点领域建设成效显著，一批重大项目顺利实施。“两新一重”建设加快推进，5G、数据中心等新型基础设施建设加快布局；水利、铁路、能源等领域建设不断加强。短板领域和薄弱环节建设力度明显加大，中央投资支持高标准农田建设9亿亩，为保障国家粮食安全提供了坚实基础；教育、医疗、保障性安居工程、生态环保等领域投资较快增长。北京大兴机场、港珠澳大桥、京雄城际铁路等重大项目顺利建成，川藏铁路、白鹤滩水电站等重大项目进展顺利。

第三，投融资体制改革持续深化，投资建设便利化水平明显提升。出台了《政府投资条例》《企业投资项目核准和备案管理条例》等行政法规，投资管理的制度体系不断健全。党中央、国务院出台了《关于深化投融资体制改革的意见》，三次修订《政府核准的投资项目目录》，大幅取消、下放核准事项，建立了新型企业投资项目核准制度和企业投资项目告知性备案制度。建设了贯通62个国务院部门和中央、省、市、县4级的投资在线审批监管平台，促进了投资审批“一网通办”，实现了“企业少跑腿、信息多跑路”，投资审批便利化水平大幅提升。

第四，民间投资环境不断优化，投资活力进一步增强。持续深化细化实化鼓励民间投资持续健康发展的具体措施，国务院先后印发了鼓励社会投资、激发民间投资、盘活存量资产等方面的政策措施。十年来我国民间投资平稳增长，为经济社会发展作出巨大贡献。2012年以来，全国民间投资占整体投资比重始终保持在55%以上，成为拉动投资增长的主力军。

杨荫凯透露，下一步将重点聚焦三个领域，积极扩大有效投资。

一是全面加强基础设施建设。加快新型基础设施建设，提升传统基础设施水平；适度超前布局有利于引领产业发展和城镇化建设的基础设施。

二是扩大制造业和高技术产业投资。加大传统产业改造提升，提升制造业核心竞争力；加强自主创新能力建设，推进关键核心技术攻关，推动新技术新产品产业化进程。

三是加强社会民生领域补短板建设。加强保障性安居工程及配套基础设施建设，加快推进城市燃气管道等老化更新改造和排水设施建设，着力加强社会领域建设。

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