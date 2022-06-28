人民网北京6月28日电 （记者申佳平）“今年是香港回归祖国25周年，‘一国两制’实践进入新阶段，中央政府对新一届香港特区政府寄予厚望，香港各界也充满期待。”在中共中央宣传部今日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，国家发展改革委副秘书长苏伟表示，将全力支持香港发挥所长、发挥优势，巩固提升竞争优势，深度参与共建“一带一路”，在更好融入和服务国家发展大局中实现香港的繁荣发展。

苏伟同时介绍，9年来，共建“一带一路”秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、可持续、惠民生目标，国际凝聚力、感召力和影响力不断增强，取得了实打实、沉甸甸的成就。

一是共建朋友圈不断夯实。共建“一带一路”不断巩固扩大合作范围，截至目前，我已与149个国家、32个国际组织签署200多份合作文件，战略规划对接日益深化。共建“一带一路”已先后写入联合国、二十国集团、亚太经合组织、上海合作组织等多边机制成果文件。

二是基础设施互联互通硕果累累。一大批合作项目落地生根，中老铁路实现全线开通运营，客货运输量稳步增长；匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段顺利通车；雅万高铁最长隧道实现全隧贯通；瓜达尔港成为区域物流枢纽和临港产业基地。中欧班列开辟了亚欧陆路运输新通道，截至2022年5月，中欧班列累计开行55493列，运送货物480万标箱，为保障国际供应链产业链稳定畅通提供了强有力支撑，特别是疫情期间货运量逆势增长，展现出较强发展韧性，成为共建“一带一路”的旗舰项目和明星品牌。

三是经贸交流与合作不断发展。共建“一带一路”国际市场不断开拓，截至2022年5月，我与沿线国家货物贸易额累计约11.8万亿美元，对沿线国家非金融类直接投资超过1400亿美元。我国已累计与32个共建国家和地区签署经认证的经营者（AEO）互认协议，贸易投资自由化便利化水平持续提升。

四是新兴领域国际合作不断拓展。数字与创新国际合作亮点纷呈，积极参与全球抗疫协作，与共建国家开展疫苗生产合作，为弥合“免疫鸿沟”作出积极贡献。践行绿色发展理念，印发实施《关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》等政策文件。

五是多元化投融资体系不断完善。共建“一带一路”投融资渠道不断拓宽，稳步推进《“一带一路”融资指导原则》《“一带一路”绿色投资原则》，有效拓展了共建国家的资金融通。人民币跨境支付系统（CIPS）的业务量、影响力都在稳步提升。

六是人文交流与合作不断扩大。共建“一带一路”形成了多元互动的人文交流格局，“鲁班工坊”等10余个文化交流和教育合作品牌逐步建立；丝绸之路国际剧院、博物馆、艺术节、图书馆和美术馆联盟、“一带一路”国际科学组织联盟等运行良好，有力增进了不同文化之间的交流、理解和认同。

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