本报记者 乔 杨 武少民 靳 博

技术人员轻点车机系统屏幕，车顶张开的太阳能板两翼缓缓合拢，蓝色车体迅速启动，几秒钟后，车速提升至79.2公里/小时……近日，一款不烧油、不充电的“天津号”纯太阳能汽车亮相。

“天津号”纯太阳能汽车的研制成功，是天津市大力培育创新生态，促进智能制造发展的一个缩影。近年来，天津全社会研发投入强度和综合科技创新水平指数持续位居全国前列，智能科技产业集群初步形成。

去年9月，天津市公布促进智能制造发展条例，明确要求市、区政府及有关部门采取有力举措，构建智能制造科技创新体系，推动跨学科、跨领域融合创新，加强关键技术攻关。天津还结合“十四五”时期产业发展方向，提出在生物医药、航空航天、车联网等领域，利用“揭榜挂帅”方式开展关键技术产品攻关。天津市工业和信息化局科技处相关负责人介绍，去年，天津在集成电路、新能源、新材料3条产业链上率先启动“揭榜挂帅”项目，对10个首批揭榜项目给予1770万元专项资金支持。

“天津号”纯太阳能汽车是天津首个采用“揭榜挂帅”机制实现技术攻关的科研项目。2021年4月，天津市科技局发出榜单，委托揭榜单位研发一款纯太阳能驱动汽车，要求续航里程不少于50公里，可实现完全无人驾驶，比同类车型整车减重50%以上，研发时间5个月。经集中报名、层层筛选，天津阿尔特汽车工程技术开发有限公司成为挂帅单位。

“根据经验，研发一款整车一般需要2年时间，挑战颇大。”让天津阿尔特汽车工程技术开发有限公司负责人王彦辉有底气的是，这份榜单列明了项目实施过程中的一系列保障措施：挂帅单位可自主组建研发团队，自主决定技术路线和经费开支，可通过政府部门协调向本市各大科研院所、高校、科技企业寻求技术支持……天津阿尔特汽车工程技术开发有限公司在对天津市工信局提供的507家汽车供应链企业和科技局提供的60余项先进技术进行筛选、对接后，最终确定“天津号”集成使用47项先进技术，筛选出42家供应商和参与单位。

中国电子科技集团公司第十八研究所拿出了空间砷化镓薄膜太阳能电池组件技术，为“天津号”带来了31%的光电转化效率；南开大学和天津理工大学团队带来了钙钛矿太阳能电池技术，使“天津号”车身的太阳能板受光面积最大化……去年10月，“天津号”完成整车联调联试和固定场景示范运营，各项攻关指标初步达到榜单要求：测试数据显示，光照充足的晴天，续航里程超过70公里，阴雨天气也能续航50公里。

天津市科技局党委书记毛劲松表示，今年天津将继续推广“揭榜挂帅”等科研项目组织模式，扩大自主立项试点范围，赋予科学家更大技术路线决定权、更大经费支配权、更大资源调度权。

优化创新生态环境，离不开完善的创新服务体系。

“相比于一些孵化器提供融资等常规服务，我们最大的优势在于背靠科大讯飞这棵大树，将科大讯飞的技术与入驻企业的创新技术有效对接。”天津智汇谷总经理郭华介绍，2018年，天津港保税区与科大讯飞联合打造的智汇谷投入运营，4年来累计引育孵化企业超过250家，孵化企业累计产值超过125亿元。

去年初在智汇谷注册成立的天津零一智能科技有限公司，将科大讯飞的遥感影像AI技术与自己团队的无人机设计制造技术成功嫁接，新产品被应用于测绘领域，迄今营业收入已超过千万元。今年4月，科技部公布2021年度国家级科技企业孵化器名单，天津智汇谷榜上有名。

目前在天津，市级以上科技企业孵化器达86家，在孵企业4300家；市级以上众创空间达206家，常驻企业和团队6200个。

天津还持续健全完善相关标准、信息基础设施、人才培养体系、公共服务等，夯实智能制造发展基础。设立百亿级智能制造专项资金，至今已累计支持2998个项目，全市安排资金91.9亿元，带动投资超过1200亿元。搭建起智能网联汽车、高端装备和智能制造等十大产业人才创新创业联盟，助推科研成果转化。

围绕制造业立市强化科技赋能，天津制造加速迈向“智造”。过去5年，天津建成200个智能工厂和数字车间，推动超过8000家工业企业上云。去年，天津智能科技产业营业收入占全市规模以上工业和限额以上信息服务业比重达到24.8%，其中电子信息制造业增加值累计增长9.1%，信创、集成电路产业链增速分别达到31%和24%，智能制造成为支撑天津制造业立市新动能。

《 人民日报 》（ 2022年06月27日 01 版）

(责编：杨光宇、袁勃)