本报上海6月26日电 （记者刘士安、李泓冰、谢卫群）襟江面海的上海，贯彻新发展理念，加快高质量发展，国际经济、金融、贸易、航运中心基本建成，国际科创中心形成基本框架，城市能级和核心竞争力显著提升。

综合实力跃上新台阶。2021年，上海市实现生产总值4.32万亿元，人均生产总值达到17.36万元，集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模达到1.27万亿元，年新设市场主体数从2016年的34.7万户增加到2021年的52.7万户，每千人拥有企业数量居全国首位，国际消费中心城市建设跑出加速度，各类品牌新增首店超过1000家。“上海服务”“上海制造”“上海购物”“上海文化”四大品牌持续打响。

对外开放实现新跨越。2021年，上海外贸进出口总额突破4万亿元，同比增长16.5%。口岸货物贸易总额突破10万亿元，保持世界城市首位。上海港集装箱吞吐量连续12年列世界第一，上海国际航运中心综合实力排名在近两年新华·波罗的海国际航运中心发展指数报告中均列全球第三。截至今年5月底，上海吸引9.8万户外商投资企业落户，居全国前列，其中跨国公司地区总部848家、外资研发中心512家，成为我国内地跨国公司地区总部最为集聚的地区、全球最富吸引力外商投资目的地之一。

金融市场取得新突破。2021年，上海金融市场交易总额突破2500万亿元，金融业增加值逾7973亿元，占全市生产总值18.5%。作为金融市场服务实体经济的重要功能，上海直接融资在5年间从9.7万亿元提高到18.3万亿元，增加近一倍。上海出台实施全球资管中心、国际再保险中心建设等支持政策，推动首家外资独资券商等一批金融业开放项目落地。过去5年，持牌金融机构增加192家。

科创中心进入跃升期。上海在用、在建的国家重大科技基础设施达14个，一个世界级的大科学设施集群已初步成型，全市科创能力显著增强。张江科学城基础性研究和创新性成果持续发布，临港新片区世界顶尖科学家论坛影响扩大。2021年，上海全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例提高到4.1%左右，高新技术企业突破2万家，每万人口高价值发明专利拥有量达34.2件，居全国前列。

打赢大上海保卫战的上海市，正在重整行装再出发，以“防疫情、稳经济、保安全”为总抓手，在开展大调研的基础上，进一步加快推进经济恢复重振，发力数字经济、绿色低碳、元宇宙、智能终端等“新赛道”，加快打造“国际数字之都”，为持续提升城市能级开拓新机遇、增添新动能、培育新产业。

《 人民日报 》（ 2022年06月27日 01 版）

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