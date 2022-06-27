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福建省霞浦县探索渔旅发展新路——

海清水产鲜  山美农家乐（走进县城看发展）

本报记者  施  钰
2022年06月27日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　仲夏时节，福建省宁德市霞浦县下浒海域，挂满海带的粗绳在半自动收割船装吊机牵引下缓缓上升。

　　“这两年价格不错，产量又提升了30%，收入比前几年大幅增加！”仰头望着被吊得高高的海带，山淼合农业专业合作社负责人陈文钗的脸上掩不住笑意。

　　“水质提升，水产品当然能有好收成。”霞浦县海洋与渔业局副局长陈宗顺道出丰收秘诀。

　　霞浦县海域面积达2.89万平方公里，居福建省沿海县份首位。坐拥得天独厚的海洋资源，霞浦县海水养殖面积达42万亩，从事渔业的人口26万多人，占总人口的近50%。

　　然而，曾经由于沿海养殖无序扩张，以木质网箱与塑料泡沫为主体的养殖设施产生的海漂垃圾，令霞浦海域生态环境一度不容乐观。

　　2018年7月以来，霞浦县开展海上养殖综合整治。为加强对养殖业的科学管理和依法保护，霞浦县自2019年起还启动了海上养殖网格化管理建设，配备专职网格员，在海域管理、养殖生产、气象预警、应急处置等方面为养殖户提供服务。

　　响应号召，2019年9月，陈文钗把200多口木质网箱都换成了塑胶网箱，“整治后的海水干干净净，还有网格员监督管理，大家对收成充满信心。”2021年，霞浦县水产品总产量47.9万吨，产值127.6亿元，均同比增长约3.2%。

　　和水产品产量一起提升的还有霞浦海景的“颜值”。

　　沿着蜿蜒公路盘旋至半山腰处，站在牙城镇梅花村山坡上极目远眺，海面上，一艘渔船自远处驶来，穿梭在星罗棋布的竹竿围网中，掠起一道长长的白色浪痕。

　　再往里走，数栋民宿依山面海、错落排布。几名游客漫步其间，感受海边风光与田园意趣。

　　“最近客人真是不少。能想到吗，以前这里都没人愿意来。”民宿厨师彭祖贵介绍，“山上土地贫得只能种地瓜，村道不通，上下山全靠一双腿，村民都想往镇上搬。”

　　小村蝶变自2018年开始。

　　依托生态与山海资源，霞浦县大力发展全域旅游，探索民宿旅游发展新路径，推动滨海景区民宿集聚发展。

　　发挥集聚效应，离不开高效整合、利用村庄闲置农房资源。“梅花村的房屋权属分散，很多村民在外生活，大家对出租老宅也有不少顾虑。”梅花村党支部书记、村委会主任黄朝荣介绍，先动员村民与村委会签订农房出租委托协议，再由村委会统一与民宿业主签订合同，“由村委会做中间人，既有效保障了村民利益，又降低了业主经营风险。”

　　修建村道、完善配套设施、开发民宿、发掘旅游景点……昔日的“空心村”成了热闹的“网红村”。民宿发展带动了人气，也带来了收益。“在民宿工作收入不错，一个月至少能赚8000元。”彭祖贵注意到，这两年，附近不少荒地又种上了水果与茶叶，“居住环境好了，旅游人气这么旺，大家都想回来找商机。”

　　梅花村是霞浦发展的一个缩影。目前，霞浦县有各类乡村民宿400多家，直接带动就业近2万人。

　　“如今，我们积极培育特色民宿村与精品民宿群落，推动民宿规范化、规模化、品牌化发展。”霞浦县文体和旅游局党组成员王良峰说。

　　“我们将持续壮大海洋养殖、全域旅游两大特色富民产业，让海洋经济成为推动霞浦县域经济高质量发展、促进共同富裕的有力抓手。”霞浦县委书记郭文胜说。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月27日 02 版）
(责编：杨光宇、袁勃)

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