本报长沙6月26日电 （记者孙超、喻思南）第二十四届中国科协年会26日在湖南长沙开幕。本届年会聚焦创新构建新发展格局，致力于推进科技为民扎实落地，营造聚才引才良好生态。

本届年会由中国科协和湖南省人民政府共同主办，以“创新引领 自立自强——打造中部崛起新引擎”为主题，主会场设在长沙市，活动覆盖湖南有关市州。年会围绕科技创新构建新发展格局、“科创中国”助力中部崛起、双碳目标引领绿色发展、开放协同构筑人才高地、聚力共享科技为民服务五大板块设置35项活动，广泛汇聚人才资源，服务于国家和地方发展战略和海内外科技人才的成长。

中国科协主席、本届年会主席万钢指出，希望中国科协各级组织和广大科技工作者大力弘扬科学家精神，凝聚高水平科技自立自强的动力，营造协同创新的良好生态，提升国家创新体系的整体效能，推动高水平的开放合作服务于构建人类命运共同体，彰显中国科技界的时代担当。

据了解，本届年会将有百名两院院士及国内顶尖专家，百家全国学会和地方学会，百所高校、科研院所及企事业单位以线上、线下结合的方式组织或参加活动。

《 人民日报 》（ 2022年06月27日 08 版）

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