本报记者 郑少忠

6月20日，赣（州）深（圳）城际高速货运班列“融湾号”，在赣州国际陆港正式开通，全程运行时间压缩至6小时，实现货运班列公交化、快捷化。在去年稳定开行粤港澳大湾区方向铁海联运班列同比增长七成多的情况下，今年前5个月，又同比增加27.84%。这是继去年赣深高铁、赣深组合港等开通后，赣州快速融入粤港澳大湾区的又一项重要举措。

赣州是江西对接融入大湾区的最前沿，也是大湾区联动内陆发展的腹地。近年来，赣州主动对接、全面融入，积极推动与大湾区基础设施互通、产业互补、市场融合、资源共享，加快对接融入粤港澳大湾区，打造跨省区域合作典范。

学习大湾区先进经验，营造良好的营商环境。全面对标大湾区，努力实现与大湾区规划无缝衔接、政策同频共振、规则全面接轨。全域化、系统化、集成化推进营商环境改革，实现行政审批局和“一枚印章管审批”市县两级全覆盖，市本级审批人员减少3/4以上。出台了优化提升营商环境等专项行动方案，试行“全产业链放权”改革，与广州、深圳、佛山、东莞、中山、惠州等地签订政务服务“跨省通办”合作协议，90个高频政务服务事项实现了“跨省通办、一次办成”。

对接融入，基础设施先行。赣州加快农村道路、电网等重大基础设施项目建设，完善融入大湾区立体交通网络。去年赣深高铁建成通车，赣州至深圳的最快旅行时间由5小时32分压缩至1小时49分，融入大湾区2小时经济圈。信丰至南雄等5条高速公路加紧建设，即将形成5条入粤快速大通道。赣州黄金机场航线覆盖大湾区主要城市，让宁都蔬菜、信丰脐橙、兴国茶油等农特产品实现快速运输。

坚持先行先试，加快开放平台、产业互补对接。依托赣粤产业合作示范区南康片区、“三南”片区，探索设立跨区域产业合作区，探索合作发展范例，提升对外开放水平。现代家居、有色金属、电子信息、纺织服装、新能源及新能源汽车、医药食品等主导产业与大湾区深度对接，建设配套大湾区先进装备制造、电子信息等产业集群的重要基地和延伸带，加快构建形成与大湾区紧密协作、优势互补、协同发展的现代产业体系。今年1月至5月，全市新签约引进大湾区项目126个，总投资额846.32亿元，其中百亿元以上项目1个，20亿元以上重大项目7个。

赣州经开区安排332名干部蹲点344个项目，与企业“同办公、同吃住、同推进”，有力助推项目建设，构建更加良好的营商环境。

“全市上下正弘扬苏区精神，快速融入粤港澳大湾区，推进赣州经济社会高质量发展。”江西省委副书记、赣州市委书记吴忠琼说。

《 人民日报 》（ 2022年06月27日 08 版）

(责编：杨光宇、袁勃)