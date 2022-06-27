本报记者 徐佩玉

近来，福建省福州市闽侯县通过落实增值税留抵退税等减税降费政策，有力缓解了汽车企业的现金流压力，为汽车产业发展增添动力。图为闽侯县一家汽车企业工人在总装车间内装配车辆。

王旺旺摄（人民视觉）

活跃二手车市场、支持新能源汽车消费、完善汽车平行进口政策……日前召开的国务院常务会议聚焦促进汽车消费，从多方面部署系列政策举措，政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

二手车加速流通

会议提出，要活跃二手车市场，促进汽车更新消费。对小型非营运二手车，8月1日起全面取消符合国五排放标准车的迁入限制，10月1日起汽车销售企业申请办理转移登记时实行单独签注管理、核发临时号牌。

近年来，中国出台了一系列支持二手车流通的相关政策，包括取消二手车限迁、降低二手车经销企业增值税、二手车交易登记跨省通办等。虽然中国二手车流通环境明显改善，但与欧美日等成熟汽车市场国家相比，发展仍不成熟。乘用车市场信息联席会秘书长崔东树对本报记者说：“我国二手车行业发展至今，仍未摆脱‘小、散、弱’的局面，二手车限迁、征税办法束缚以及缺少临时产权登记曾是阻碍二手车便利流通的重要原因。”

今年5月，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，提出全面取消二手车限迁政策，在全国范围取消对符合国五排放标准小型非营运二手车的迁入限制，完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定。

此次国常会明确提出加快活跃二手车市场，并就全面取消二手车限迁等相关举措给出了明确的实施日期。“全面取消二手车限迁将极大推动二手车流动，将进一步丰富二手车市场车源，促进形成二手车交易全国统一大市场。尤其对汽车经销商来说，这无疑是个‘大礼包’。”崔东树说。

中国汽车技术研究中心中国汽车战略与政策研究中心指出，据预测，今年全国约490万辆老旧汽车有待更新，按照新车平均售价15万元计算，这部分老旧汽车更新有望为今年带来7350亿元的消费拉动效果。

支持新能源汽车消费

会议明确，要支持新能源汽车消费。车辆购置税应主要用于公路建设等，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策年底到期后延期问题。破除新能源汽车市场地方保护。

“新能源汽车累计销量从2012年底的2万辆，大幅攀升到今年5月底的1108万辆，自2015年起，产销量连续7年位居世界第一。”工信部副部长辛国斌日前表示，中国新能源汽车产业目前已经成为引领全球汽车产业转型升级的重要力量。

中国自2014年9月1日起实施新能源汽车免征车辆购置税。政策实施后有效降低了新能源汽车购置成本，对新能源汽车消费起到直接推动作用。根据现行政策规定，免税政策将于2022年12月31日到期。

中国汽车技术研究中心中国汽车战略与政策研究中心指出，本次国常会明确提出考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题，将推动相关部门加快研究，综合考虑税收收入、产业发展等关键因素，提出切实可行的政策方案，更好地发挥政策对产业的引导作用。

崔东树建议，新能源汽车免征车辆购置税政策应延续到2023年，并研究逐步恢复征收车购税的实施方法，把征收车购税变成拉动新能源车消费的工具，保证实现平稳过渡，不断提高新能源汽车渗透率。

消费者将有更多选择

会议强调，要完善汽车平行进口政策，有序发展汽车融资租赁，支持停车场等建设。

崔东树介绍，对消费者来说，平行进口汽车简化了流通环节，让消费者能够以更实惠的价格购买到进口汽车；汽车平行进口政策实现了国外产品在中国市场的同步上市，丰富了汽车款型，受到消费者的青睐。

自2014年国务院部署开展汽车平行进口试点以来，汽车平行进口试点范围逐步扩大，进口量不断增长，进口车型日趋丰富，在打破进口汽车垄断、加快汽车流通体制创新发展、激发汽车市场活力、满足消费者多元化需求等方面发挥了重要作用。截至目前，全国29个整车进口口岸中已经有22个正在开展汽车平行进口业务。

崔东树说：“此次再次明确完善平行进口政策，有助于尽快解决汽车平行进口发展面临的关键问题，也有助于全面扩大试点成效。对消费者来说更是一个好消息，将有助于恢复消费信心、刺激消费需求。”

(责编：周志华(实习生)、袁勃)