人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“东数西算”稳步推进 新基建赋能数字经济

2022年06月27日08:30 | 来源：经济参考报
小字号

原标题：“东数西算”稳步推进 新基建赋能数字经济

　　腾格里沙漠边缘，宁夏中卫市西部云基地建设正酣；青海海东河湟新区，中国电信（国家）数字青海新型大数据中心顺利接火供电……今年“东数西算”工程正式全面启动以来，一个个数据中心项目加快从图纸变为现实。与此同时，一批5G、工业互联网等新基建项目扎实推进，为数字经济发展开拓新空间、增添新动能。

　　切割声不断，机械声轰鸣，运输车辆来来往往……夏日时分，中国移动宁夏中卫数据中心二期工程现场一派火热，这里也是国家电子政务云数据中心体系的西部节点。

　　“乘着‘东数西算’东风，项目将新建机架12000多个，未来将实现宁夏与京津冀地区间传输时延8毫秒，宁夏辐射东部枢纽地区传输时延10至20毫秒。”宁夏移动算网运营中心负责人段立告诉《经济参考报》记者，当下项目正抢抓工时，将东部算力需求有序引导到西部。

　　千里之外的内蒙古呼和浩特市和林格尔县，一座建筑面积近4.5万平方米的数据中心即将拔地而起——6月7日，中国电信云计算内蒙古信息园B区数据中心项目正式开工。和林格尔数据中心集群是10个国家数据中心集群之一，中国电信相关负责人告诉《经济参考报》记者，2022年到2026年计划在内蒙古信息园建设14栋数据中心，充分发挥内蒙古枢纽节点毗邻京津冀的天然地理优势，建设“东数西算”的北方算力中心，激发数字经济活力。

　　近段时间，四川、广东、贵州等地一大批数据中心项目或开工建设，或投入运营，加速织就全国算力“一张网”。

　　今年前4个月，全国10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，国家枢纽节点数据中心规模机架数超54万个标准机架，带动各方面投资超过1900亿元。新建5G基站超19万个，千兆网络端口新增165.3万个，总量达到954万个……放眼全国，一批批新基建项目加快落地。“新型基础设施建设投资保持稳定增长，发展韧性十足，支撑疫情防控、复工复产和保持产业链供应链稳定的作用更加凸显。”国家发展改革委新闻发言人孟玮说。

　　新基建赋能下，数字经济新活力持续释放。眼下的河南迎来夏粮丰收，依靠中国联通建在当地的数据中心，5G无人机、5G收割机产生的海量数据汇聚成科学可读的报告，指导“三夏”工作有序落地；在三一重工位于湖南的一家智能工厂，工业互联网的应用让生产效率提升50%，实现每45分钟下线一台泵车……

　　“从短期看，需要以新型基础设施建设为抓手，扩大有效投资、稳定经济增长。从长期看，构筑新发展格局，加快经济社会数字化发展，迫切需要信息通信业充分发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式。”工信部副部长张云明说。

　　利当下，惠长远。近段时间，从中央到地方一系列举措加码发力新基建，为稳住经济大盘和调结构增后劲提供支撑。

　　适度超前部署5G、工业互联网等新型信息基础设施，以建带用，以用促建，推动数字基础设施建设与应用场景协同发展；加快5G、人工智能、大数据与实体经济深度融合，建设一批重要的融合基础设施和算力基础设施；围绕规划、网络、用能等方面加大支持力度，支撑“东数西算”工程建设，推动各枢纽节点建设尽快落地生效……工信部、国家发展改革委等多部门接连释放利好政策信号。

　　贵州计划全年建成5G基站2.5万个，加快建设全国一体化算力网络国家（贵州）枢纽节点，同时发挥好中央预算内投资、地方政府专项债券资金等引导作用；浙江2022年拟实施新基建重大项目超900个，计划投资约4400亿元；云南将协调落实信息通信基础设施用地指标、数据中心、5G用电等优惠政策……地方在明确新一轮建设目标时，也精准送上资金、土地等资源要素“礼包”。

　　国务院日前出台的一揽子33项稳经济举措，明确提出要扩大地方专项债适用范围，首次将新型基础设施纳入其中。（记者 郭倩 许晋豫）

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
虚拟货币终究是黄粱一梦、庞氏骗局
　　近日，比特币一路暴跌，至6月19日跌破1.8万美元关口，这是2020年12月以来比特币的最低点，虚拟货币交易炒作风险再度成为舆论焦点。近年来，虚拟货币价格频频暴涨暴跌，我国金融部门多次发文，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，提醒投资者警惕风险。“虚拟货币究竟是什么？”本文作者认为，虚拟货币正在成为人类史上最大的庞氏骗局，为了让这一骗局维系下去，币圈想方设法为其披上各种各样的外衣。…
智能制造如何助力我国制造业“换道超车”？权威专家这么说
　　6月25日，第六届世界智能大会在天津闭幕。中国工程院院士周济在大会上表示，基于人工智能的智能制造是实现我国制造业创新发展的主要技术路线，为制造业带来了换道超车的好机会。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部