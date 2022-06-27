原标题：“东数西算”稳步推进 新基建赋能数字经济

腾格里沙漠边缘，宁夏中卫市西部云基地建设正酣；青海海东河湟新区，中国电信（国家）数字青海新型大数据中心顺利接火供电……今年“东数西算”工程正式全面启动以来，一个个数据中心项目加快从图纸变为现实。与此同时，一批5G、工业互联网等新基建项目扎实推进，为数字经济发展开拓新空间、增添新动能。

切割声不断，机械声轰鸣，运输车辆来来往往……夏日时分，中国移动宁夏中卫数据中心二期工程现场一派火热，这里也是国家电子政务云数据中心体系的西部节点。

“乘着‘东数西算’东风，项目将新建机架12000多个，未来将实现宁夏与京津冀地区间传输时延8毫秒，宁夏辐射东部枢纽地区传输时延10至20毫秒。”宁夏移动算网运营中心负责人段立告诉《经济参考报》记者，当下项目正抢抓工时，将东部算力需求有序引导到西部。

千里之外的内蒙古呼和浩特市和林格尔县，一座建筑面积近4.5万平方米的数据中心即将拔地而起——6月7日，中国电信云计算内蒙古信息园B区数据中心项目正式开工。和林格尔数据中心集群是10个国家数据中心集群之一，中国电信相关负责人告诉《经济参考报》记者，2022年到2026年计划在内蒙古信息园建设14栋数据中心，充分发挥内蒙古枢纽节点毗邻京津冀的天然地理优势，建设“东数西算”的北方算力中心，激发数字经济活力。

近段时间，四川、广东、贵州等地一大批数据中心项目或开工建设，或投入运营，加速织就全国算力“一张网”。

今年前4个月，全国10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，国家枢纽节点数据中心规模机架数超54万个标准机架，带动各方面投资超过1900亿元。新建5G基站超19万个，千兆网络端口新增165.3万个，总量达到954万个……放眼全国，一批批新基建项目加快落地。“新型基础设施建设投资保持稳定增长，发展韧性十足，支撑疫情防控、复工复产和保持产业链供应链稳定的作用更加凸显。”国家发展改革委新闻发言人孟玮说。

新基建赋能下，数字经济新活力持续释放。眼下的河南迎来夏粮丰收，依靠中国联通建在当地的数据中心，5G无人机、5G收割机产生的海量数据汇聚成科学可读的报告，指导“三夏”工作有序落地；在三一重工位于湖南的一家智能工厂，工业互联网的应用让生产效率提升50%，实现每45分钟下线一台泵车……

“从短期看，需要以新型基础设施建设为抓手，扩大有效投资、稳定经济增长。从长期看，构筑新发展格局，加快经济社会数字化发展，迫切需要信息通信业充分发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式。”工信部副部长张云明说。

利当下，惠长远。近段时间，从中央到地方一系列举措加码发力新基建，为稳住经济大盘和调结构增后劲提供支撑。

适度超前部署5G、工业互联网等新型信息基础设施，以建带用，以用促建，推动数字基础设施建设与应用场景协同发展；加快5G、人工智能、大数据与实体经济深度融合，建设一批重要的融合基础设施和算力基础设施；围绕规划、网络、用能等方面加大支持力度，支撑“东数西算”工程建设，推动各枢纽节点建设尽快落地生效……工信部、国家发展改革委等多部门接连释放利好政策信号。

贵州计划全年建成5G基站2.5万个，加快建设全国一体化算力网络国家（贵州）枢纽节点，同时发挥好中央预算内投资、地方政府专项债券资金等引导作用；浙江2022年拟实施新基建重大项目超900个，计划投资约4400亿元；云南将协调落实信息通信基础设施用地指标、数据中心、5G用电等优惠政策……地方在明确新一轮建设目标时，也精准送上资金、土地等资源要素“礼包”。

国务院日前出台的一揽子33项稳经济举措，明确提出要扩大地方专项债适用范围，首次将新型基础设施纳入其中。（记者 郭倩 许晋豫）

(责编：赵竹青、陈键)