原标题：明知“好评返现”不合理，平台竟帮消费者向商家要钱

商家说好的给好评可返10元现金却只返了10元优惠券，安徽蚌埠消费者李女士被诱导给好评后觉得被欺骗，就找平台维权。平台客服人员表示，平台不支持“好评返现”，希望消费者根据购物的真实感受进行评价。不过，该客服人员表示，如果商家承诺“好评返现”，消费者可以联系商家协商。如协商不成，平台会介入处理。近日，在平台的介入下，李女士收到了10元转账。

今年5月，李女士在一家电商平台花19.9元买了一条裤子，到货后她发现包装袋中还附带一张10元的“好评返现”卡。虽然李女士觉得裤子质量一般，但想到可返现10元，就准备留下这件商品。按卡片要求，李女士给了商品全5星好评，并写了几十字的评价，配了3张图片。然而，“一顿操作”后，商家只返了她10元优惠券，且满68元才可以用。

“我当时就觉得被骗了，因为卡片上并没有说明返的是优惠券。”李女士说，想到之前在网上看到，如果商家不兑现“好评返现”，可以找平台客服人员解决，就抱着试一试的态度找到平台客服人员，“没想到很快就收到了10元转账”。

该平台客服人员表示，平台不支持“好评返现”，希望消费者根据购物的真实感受进行评价。但如果商家承诺“好评返现”，但实际没有返现或者用其他方式替代，平台接到消费者投诉后，如果查证属实，会要求商家履行承诺。

对此，专家指出，从表面上看，平台的做法维护了消费者利益，但这种做法属于变相支持“好评返现”行为，不可取。根据反不正当竞争法的相关规定，经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。

“‘好评返现’行为涉嫌不正当竞争，因此不存在谁来履行承诺的问题。平台接到商家不正当索要用户好评线索时，应采取制止甚至处罚措施。消费者也应理性客观评价，不能因为一点小恩小惠就违心给好评。”北京大学法学院副院长、电子商务研究中心主任薛军说。

记者在采访中发现，近年来，“好评返现”等乱象频频见诸媒体。对此，北京市中闻律师事务所律师赵虎表示，商家通过小恩小惠等不正当方式获取好评，既损害了其他消费者的知情权、选择权，又破坏了公平竞争的市场环境。去年8月，市场监管总局发布的《禁止网络不正当竞争行为规定（公开征求意见稿）》提出，经营者不得以返现、红包、卡券等方式诱导用户作出指定评价、点赞、转发、定向投票等互动行为。希望该规定尽快实施，规制“好评返现”等乱象。（记者陶稳）

(责编：赵竹青、陈键)