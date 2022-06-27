人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

明知“好评返现”不合理，平台竟帮消费者向商家要钱

2022年06月27日08:33 | 来源：工人日报
小字号

原标题：明知“好评返现”不合理，平台竟帮消费者向商家要钱

　　商家说好的给好评可返10元现金却只返了10元优惠券，安徽蚌埠消费者李女士被诱导给好评后觉得被欺骗，就找平台维权。平台客服人员表示，平台不支持“好评返现”，希望消费者根据购物的真实感受进行评价。不过，该客服人员表示，如果商家承诺“好评返现”，消费者可以联系商家协商。如协商不成，平台会介入处理。近日，在平台的介入下，李女士收到了10元转账。

　　今年5月，李女士在一家电商平台花19.9元买了一条裤子，到货后她发现包装袋中还附带一张10元的“好评返现”卡。虽然李女士觉得裤子质量一般，但想到可返现10元，就准备留下这件商品。按卡片要求，李女士给了商品全5星好评，并写了几十字的评价，配了3张图片。然而，“一顿操作”后，商家只返了她10元优惠券，且满68元才可以用。

　　“我当时就觉得被骗了，因为卡片上并没有说明返的是优惠券。”李女士说，想到之前在网上看到，如果商家不兑现“好评返现”，可以找平台客服人员解决，就抱着试一试的态度找到平台客服人员，“没想到很快就收到了10元转账”。

　　该平台客服人员表示，平台不支持“好评返现”，希望消费者根据购物的真实感受进行评价。但如果商家承诺“好评返现”，但实际没有返现或者用其他方式替代，平台接到消费者投诉后，如果查证属实，会要求商家履行承诺。

　　对此，专家指出，从表面上看，平台的做法维护了消费者利益，但这种做法属于变相支持“好评返现”行为，不可取。根据反不正当竞争法的相关规定，经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。

　　“‘好评返现’行为涉嫌不正当竞争，因此不存在谁来履行承诺的问题。平台接到商家不正当索要用户好评线索时，应采取制止甚至处罚措施。消费者也应理性客观评价，不能因为一点小恩小惠就违心给好评。”北京大学法学院副院长、电子商务研究中心主任薛军说。

　　记者在采访中发现，近年来，“好评返现”等乱象频频见诸媒体。对此，北京市中闻律师事务所律师赵虎表示，商家通过小恩小惠等不正当方式获取好评，既损害了其他消费者的知情权、选择权，又破坏了公平竞争的市场环境。去年8月，市场监管总局发布的《禁止网络不正当竞争行为规定（公开征求意见稿）》提出，经营者不得以返现、红包、卡券等方式诱导用户作出指定评价、点赞、转发、定向投票等互动行为。希望该规定尽快实施，规制“好评返现”等乱象。（记者陶稳）

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
虚拟货币终究是黄粱一梦、庞氏骗局
　　近日，比特币一路暴跌，至6月19日跌破1.8万美元关口，这是2020年12月以来比特币的最低点，虚拟货币交易炒作风险再度成为舆论焦点。近年来，虚拟货币价格频频暴涨暴跌，我国金融部门多次发文，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，提醒投资者警惕风险。“虚拟货币究竟是什么？”本文作者认为，虚拟货币正在成为人类史上最大的庞氏骗局，为了让这一骗局维系下去，币圈想方设法为其披上各种各样的外衣。…
智能制造如何助力我国制造业“换道超车”？权威专家这么说
　　6月25日，第六届世界智能大会在天津闭幕。中国工程院院士周济在大会上表示，基于人工智能的智能制造是实现我国制造业创新发展的主要技术路线，为制造业带来了换道超车的好机会。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部