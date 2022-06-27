原标题：外卖骑手戴上智能头盔 劳保用品添“智” 劳动安全加“码”

智能头盔、5G智能安全帽、“自带”安全培训的安全帽……随着科技的发展，劳保用品不断更新换代，在各项新技术的加持下，除了起到保护作用外，满足不同工作需要的高性能劳保用品不断被开发出来。职工期待，劳保用品的配备和发放都能与时俱进，为劳动安全增添更多保障。

6月，是全国“安全生产月”。安全帽、防护口罩、防护手套、防护眼镜、安全带等劳动保护用品（以下简称劳保用品），事关职工的作业安全。

连日来，记者采访发现，随着新职业、新工种的出现，以及生产作业环境的改变，职工对劳保用品有了新需求，期待劳保用品的配备和发放都能与时俱进。

受访专家建议，运用新技术为劳保用品添“智”，为劳动安全加“码”，在提升劳保用品功能性和舒适度的同时，在劳保用品的发放、使用、管理上实现智能化。

外卖骑手戴上智能头盔

“为保证速度，送餐路上，常常需要接听电话或接单。”广东省佛山市美团外卖骑手张军告诉记者，骑手们一般会把手机用相机绳挂在脖子上，或是用支架固定在电动车车把手上，方便随时接听电话、查看订单信息。

1974年出生的张军，当骑手已有5年时间。一直以来，送外卖路上的安全隐患，是他与家人最担忧的问题，“接电话和接单时，不得不单手骑车，既要看手机又要兼顾路况，遇到突发情况，会来不及刹车。”

张军听说，经常有骑手在送餐路上因为操作手机、接打电话分心而发生车祸。

最近一段时间，一顶智能头盔，让张军感到，跑在路上的日子更安心了。

“即将到达目的地，是否需要联系顾客？”6月20日，佛山市禅城区的街道上，张军头上的智能头盔发来语音指令。无需动手操作，张军口头回复“确认”，头盔就直接拨通了顾客电话。

今年4月起，该公司在北京、珠海、佛山、苏州、东莞等地试点投放了10万顶智能头盔，这款头盔采用物联网传感器检测技术、智能语音交互技术以及5G通信技术，搭载的语音通话和接单功能，大大提升了配送安全性。

“不戴头盔就相当于没打卡，戴头盔时长不达标，会视为缺勤。”谈起头上的智能头盔，张军说，夏天总有骑手觉得戴头盔太热，不愿戴，现在智能头盔能自动监测骑手戴盔情况，相当于强制性要求戴头盔，降低了安全隐患。

“扫”出来的安全感

在煤矿、建筑等行业，工人“头顶上的安全”尤为牵动人心。

“20多年前，安全帽质量不好，容易摔坏，有的甚至起不到防护作用。”52岁的游弋，是一名有着31年工龄的老矿工，他告诉记者，现在，矿工的安全帽质量更好也更轻便，下井必备的自救器，设计也更人性化。

不过，他更憧憬的是，矿工能用上带有通话、定位功能的智能安全帽，这样发生意外时，就能及时得到救援。

为劳保用品添“智”的期待，正在一些地方“梦想照进现实”。除了起到保护作用，在新技术加持下，高性能的劳保用品和装备不断“上新”。

安徽淮北矿业集团高级技师、高级工程师杨杰在煤矿干了30多年，他所在的矿井为每位下井矿工都配备了定位系统，芯片就装在矿工必备的矿灯里。

“这是吸取了以前煤矿事故的教训。有了定位系统，矿工在哪里，电脑监控屏上显示得一清二楚。”杨杰说，这也是出于井下生产管理的需要。如今，他所在的矿井还实现了井下图像识别，能通过视频“揪出”违章行为，大幅提升了井下作业安全。据他了解，目前一些煤炭企业正推行5G智能安全帽，可集定位、感知、预警和音视频通信功能于一体。

在一些建筑企业，升级后的安全帽让工人“扫”出了安全感。

走进中建科工集团深圳公司大鹏医院项目，记者留意到，项目人员的安全帽上都有一个“定制”的二维码——扫描即可快速了解人员姓名、工作区域、特种证件、工种操作规程等信息，相当于给安全帽装上了“智慧大脑”。

中建钢构深圳自贸时代中心项目工人杨建锋对一则新闻记忆深刻：一个工地发生了事故，钢筋直接戳穿了工人的安全帽，而这顶安全帽只要3.5元。“如果安全帽质量过关，就不会出现这类问题。”他告诉记者，他所在的工地使用的安全帽，集体采购价也要50元。

“戴上智慧安全帽，心里踏实多了。”杨建锋告诉记者，扫描安全帽上的二维码，不仅能查阅工人交底资料，帮助管理人员判断工人是否适合上岗，还可以获取培训视频以及安全帽厂家、出厂时间等信息。

劳保用品发放也要与时俱进

领取劳保用品要去指定办公室，但工人上工时间和办公时间“对不上”，常常“扑空”。采访中，深圳一处工地的建筑工人向记者吐槽。

记者了解到，一些企业在发放劳保用品的数量、频次上也多有限制，不仅定时定量，且手续复杂。

在中国劳动关系学院安全工程学院副院长任国友看来，不仅劳保用品的配备需要与时俱进，劳保用品的发放也要更加人性化。

中建钢构广东厂的工人游润东告诉记者，现在扫描一个二维码，填写领取需求，就会有专人把劳保用品送到工人手中。记者了解到，有的企业还设立了“劳保超市”，职工可以通过手机软件，提前预约，一键完成领取过程。

“劳保用品好不好用，职工最有发言权。”在任国友看来，在对劳保用品的选购上，应更注重听取职工的声音，在选购产品时，要依据职工工作性质和劳动条件差异，更多地满足职工岗位和个性化需求。

任国友强调，伴随劳保用品的升级换代和功能提档，企业不仅要持续保证劳保用品的资金投入，选择有生产许可证、产品合格证、安全鉴定证“三证”的供应商，足量采购新型劳保用品，而且不得以币代物发放。对于采购到的劳保用品，要专物专管专用，妥善管理。

“劳保用品选购和发放的与时俱进，考验着企业的管理水平和人文关怀意识。”任国友说。（记者 刘友婷）

(责编：赵竹青、陈键)