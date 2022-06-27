孙少雄

新疆阿拉山口曾是茫茫戈壁一个孤独的边境驿站，当地人用“一年一场风，从春刮到冬，风吹石头跑，鸟都飞不了”形容条件之艰苦。随着“一带一路”倡议持续推进，当地与周边沿线国家交往交流日益密切，交通、贸易发生深刻变化。昔日交通、贸易的末端，一跃成为丝绸之路经济带核心区的重要枢纽和平台。

风口上建起现代新城

从卫星地图上看，阿拉山口是一个特别的存在。在雄伟的天山山脉间，一个喇叭状的空旷地带在我国和哈萨克斯坦之间延伸，阿拉山口就坐落于此。

山口，更是风口。南下的西伯利亚冷气流被高山阻挡，正逢一条开阔通道，于是一股脑涌了进来，这里年最多大风日为188天，瞬时极大风速达每秒46米，相当于17级大风。

也正因此，长期以来阿拉山口都处于交通和贸易的末端。

20世纪90年代，国家批准正式建立阿拉山口口岸，随后，与哈萨克斯坦的德鲁日巴口岸实现了铁路连通。从此，东起我国连云港，西至荷兰鹿特丹，全长10870公里的第二座亚欧大陆桥全线贯通。

“铁路、公路运输能力的提升拉开了阿拉山口新时代腾飞的序幕。”阿拉山口市党委副书记李琛林说。

路通则城兴。阿拉山口由此引来人流、物流、资金，柏油马路宽阔笔直，公共设施一应俱全，操着各地口音的商人来往穿梭……穿越高山呼啸而来的风不再让人畏惧，改革发展、追求幸福的风扑面而来。

2011年，首趟“渝新欧”班列开行以来，口岸通行的中欧班列共计有82条线路，涉及欧洲13个国家和中亚5个国家。2012年12月，国务院批准成立阿拉山口市。

如今，阿拉山口已发展成我国西北首个集铁路、公路、原油管道、航空运输“四位一体”的陆路口岸，在“一带一路”倡议的推动下，面向整个欧亚大陆全方位开放。

跨境电商发展驶入快车道

迎天下之客，散天下之货。

记者在阿拉山口海关联合办公区看到，中国外运阿拉山口公司工作人员李亮亮正在办理一批出口包裹的通关业务，这批货物将出口发往比利时。

中欧班列因运量大、通达国家（地区）多、稳定性强等优势，受到越来越多国内外企业青睐，阿拉山口口岸成为跨境电商包裹运输的枢纽。

目前，阿拉山口口岸跨境电商包裹主要为玩具、家具、服饰、日用杂品等商品。来自东莞、深圳等国内制造基地的货物运至阿拉山口，转铁路发往中亚及欧洲。

今年以来，阿拉山口口岸跨境电商出口包裹突破500万件，贸易额超8亿元。

为助推口岸跨境电商包裹高效通关，阿拉山口海关协同铁路部门为电商出口企业提供数据通道和通关服务，确保跨境电商包裹当天到达、当天验放、快速通关。

特别是今年阿拉山口市获批跨境电子商务综合试验区，相关企业在口岸的运营成本进一步减少，最快通关时效达3小时。

“对于跨境电商而言，最重要的就是时效。”阳光捷通（北京）贸易服务有限公司总经理陈辉说，阿拉山口口岸是中国距离欧盟最近的铁路口岸，包裹搭载中欧班列发运出境，15天内就能到达欧洲，比海运省时，价格只有空运的20%到30%。

阿拉山口海关党委书记、关长杨晓军说，将持续助力口岸高水平开放高质量发展，畅通国内国际双循环，为丝绸之路经济带核心区建设贡献力量。

综保区构建对外开放新高地

项目竞相入驻、厂房加速生产、货车络绎不绝……作为新疆首个综合保税区，阿拉山口综保区自2011年经国务院批准设立，一路乘风破浪。

今年1至5月，阿拉山口口岸进出口岸贸易值达1198.9亿元，其中进口贸易值617.4亿元，同比增长20.1%。

阿拉山口市商务和工业信息化局党组书记、局长李河新说，综保区极大丰富了新疆打造西部区域经济增长极的战略内涵和形式，有效支撑了区域“通道经济”向“产业经济”转变、激发经济发展活力。

连日来，阿拉山口综保区跨境电商产业园建设项目现场一片火热忙碌景象，挖掘机、汽车吊、混凝土泵车等设备齐上阵，400余名工人正紧张有序作业中。

该项目计划于今年年底交工，建成后将依托边境口岸型国家物流枢纽和综保区贸易政策，为企业提供集货分拣、保税备货、暂存加工等线上线下服务，同时引入海外仓、边境仓、退货仓等多样物流仓储功能。

该项目负责人、中建新疆建工（集团）有限公司工作人员张涛表示，建设产业园正是看中丝绸之路经济带发展契机，享有综保区的政策优势和产业聚集效应。

李琛林说，未来将持续发挥口岸区位和综保区政策叠加优势，着力培育特色优势产业，健全完善产业体系，创新贸易交流平台，强化基础设施建设，促进经济转型升级，不断提高经济发展的质量和效益。

新华社乌鲁木齐电

(责编：王震、陈键)