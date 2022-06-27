原标题：快递物流业迎旺季“大考”

随着电商年中大促落幕，各大电商也陆续“交卷”：京东“618”期间累计下单金额超3793亿元，再创新高；拼多多“618”期间多品类消费复苏，家电、日化、美妆等产品销售额均实现同比成倍增长。

与此同时，快递业发展动能也进一步释放。6月18日，邮政快递揽收量约4.2亿件，环比增长9.7%；投递量约3.52亿件，环比增长5.7%，再创近期新高。专家表示，尽管受新冠肺炎疫情等多重因素影响，今年电商大促期间邮政快递行业面临巨大压力，但各地区、各部门、各快递物流企业通过不懈努力，给广大消费者带来了更安心、更快捷的寄递体验。旺季来了，快递送达时间如何实现越来越短？记者就此进行了采访。

行业复苏势头强劲

6月17日晚8点刚过，家住上海市嘉定区的王女士就收到了京东快递小哥送来的快递，成为今年京东“618”高峰期在全国范围内送达的第一单。与此同时，杭州西溪、天津西青、四川宜宾翠屏、广西桂林雁山、新疆喀什等地的消费者都陆续收到了第一单快递。

5月底以来，随着电商年中大促开启，消费者的网购热情被迅速点燃。京东快递上海大沽营业部站长葛家晟说，自上海进入全面恢复正常生活生产秩序以来，快递派单量持续攀升，目前已达3月份的3倍以上，网点快递员每天早上5点半上班，送完快递得晚上10点多。

受疫情影响，4月份全国多地出现通行受阻、车辆滞留、物流不畅等问题，快递业发展有所放缓，部分分拨中心和营业网点暂时停运，有的地方甚至出现了不同程度的网络中断。

随着物流保通保畅举措逐步落地，快递物流行业主要运行指标均呈现稳中向好态势。中国物流与采购联合会发布的5月中国快递物流指数为99.3%，比4月回升6.4个百分点。其中，商务快件指数、农村快件指数、跨境快件指数分别回升5.2个百分点、14.8个百分点和6.5个百分点。

物流畅，消费旺。疫情防控形势好转，为快递业务旺季注入了“强心剂”。重庆市邮政管理局发布消息，今年“618”期间，全市邮政快递业共处理快递包裹1.91亿件，最高日处理量超1100万件。其中，揽收快件超6900万件，同比增长19.62%，与2020年同期相比增长36.81%。江苏省邮政管理部门监测数据显示，6月1日至18日，全省邮政、快递企业共处理邮件快件超过9.7亿件。仅德邦快递江苏区域累计业务量就达477.8余万件，同比增长14%左右。

当前，全国物流保通保畅工作正逐步从全面打通大动脉、基本畅通微循环，向巩固扩大物流保通保畅成果、促进产业链供应链高效运行转变。国家邮政局局长马军胜表示，全行业要落实落细党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，统筹发展和安全，充分发挥邮政快递行业服务生产、促进消费和畅通循环的重要作用，有效服务经济社会发展大局。

服务迭代体验升级

快递业务旺季也是一场物流服务大比拼的赛季。进入6月，我国快递业保持高速增长，日均业务量超3亿件。对消费者来说，电商大促期间，最忧心的事当属“我的快递会不会延迟送达”。

6月18日凌晨0点后，家住北京市朝阳区朝新嘉园西里一区的牛女士在抖音商城下单了一款儿童玩具。令牛女士意想不到的是，15分钟后，她便收到了开设在小区里的兔喜生活+送来的这件包裹。

据了解，今年“618”期间，北京朝阳区汇景苑兔喜生活+试水提前部署前置下沉特色服务。这项服务主要是依托中通快递和兔喜生活+的仓配服务网络，让部分商品先到达距离消费者最近的网点，从而让包裹更靠近消费者。

不断刷新的消费体验与商家服务效率提升的背后，是扎实的一体化供应链物流基础设施布局。京东物流网络规划部负责人惠雷表示，受疫情影响，近两年行业强调“线上线下一盘货”，通过打通线上线下物流，实现更高的库存周转和经营效益。为此，京东物流持续推进“织网计划”，以43座“亚洲一号”大型智能物流园区和全国约1400座仓库为核心，搭建了相互协同的多层级物流基础设施和仓配网络。目前，约90%的京东自营线上订单实现当日和次日达，全国93%的区县、84%的乡镇实现当日达和次日达。

时限准时率是衡量快递企业服务质量的一项重要指标。中国邮政前不久宣布将调动时限、服务、成本等优势资源，聚焦重点客户、重点区域和重点线路，对1591条寄递业务线路进行精准提速。中国邮政集团寄递事业部相关负责人表示，此次大提速将是中国邮政寄递业务实施精准提速常态化、长效化的开始。

“快递物流是链接上下游的重要纽带，不断提升服务质效已成为行业发展的普遍共识。”北京邮电大学邮政发展研究中心主任赵国君认为，随着疫情防控形势好转，推动行业保持快速增长态势仍有很多有利条件，快递物流企业只有练好内功，不断创新提升服务能力，更快更准抓牢各方需求，提供性价比较高的服务，才能在摒弃同质化发展的过程中站稳脚跟。

农村网络持续完善

在疫情防控常态化背景下，快递物流企业如何提高触达能力和服务时效，不仅关系着很多种植户和城乡消费者的切身利益，对快递物流企业的创新服务能力也是一种考验。

受疫情影响，今年海南省海口、三亚等地大量航班取消，整体航班量仅有正常时期的两成左右，且货运价格飙升，运输通路受阻。如何保障服务时效成了不可回避的难题。

为做好保通保畅工作，自4月14日以来，中通快递海南管理中心和海南港航物流联合打造了全货船货车专线。每天，数百吨热带水果通过中通冷链牵引车，从海南海口市秀英港搭乘全货船出发，2小时后抵达广东湛江市徐闻海安新港，整个过程无需代泊，准时高效。

据中通快递海南管理中心运营负责人薄海洋介绍，“全货船专线与以往普通轮渡相比，离岛时效提升近3小时，再配合海南中通近90个冷链挂厢，可以真正做到热带水果鲜达全国”。此外，海南中通还开通了海口直发无锡、广州、济南等近20座城市的冷链专线运输通道。

娇嫩的水果不仅对时效要求高，对运输条件也十分严苛。眼下，正是水蜜桃成熟的时节。受疫情影响，再加上今年是水蜜桃“大年”，销售渠道短缺、原果极易破损、运输难成了江苏无锡市阳山镇果农们的大难题。

京东物流阳山水蜜桃产业带负责人黄锐介绍，今年在阳山镇投入100个揽收点位，比去年多了3倍。同时，投入400名京东快递小哥深入农户家中，移动揽收，减少原果破损。京东还采用铁陆空三位一体联运模式，开设多条干支线路，提高运送效率，最快次晨可达。

农村寄递物流是农产品出村进城、消费品下乡进村的重要渠道之一，对乡村振兴具有重要意义。马军胜表示，全系统全行业要从严从实抓好行业疫情防控，扎实推进快递进村，持续加强农村冷链物流建设，加快贯通县乡村三级物流配送体系，培养打造更多快递服务现代农业金牌项目，助力农村产业发展。（记者 吉蕾蕾）

(责编：赵竹青、陈键)